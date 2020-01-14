دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر ضاحي خلفان، قائد شرطة دبي سابقًا، مقطع فيديو، قال إنه للحرس الثوري الإيراني حول عملية اقتحام مزعومة للبيت الأبيض وقتل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ردًا على مقتل قاسم سليماني.

وكتب خلفان، في حسابه على تويتر، الثلاثاء، مصحوبًا بفيديو قصير، "الحرس الثوري الإيراني ينتج فيديو قصير عن عملية اقتحام البيت الابيض واغتيال ترامب رداً على مقتل سليماني.. يقولك علي خامئني كان يحلم البارحة".

وأضاف خلفان في تغريدته "يقول المثل: يوم ما تلحق العبد قول له معتوق".

ويظهر في الفيديو الذي لم تتحقق CNN من مصدره، أشخاص بملامح إيرانية يعبرون عن حزنهم بعد مقتل سليماني، ويتواجدون في مقر به لوحة تحمل عليها صور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، باعتبارهم أهداف.

وتحولت المشاهد التمثيلية في المقطع لتوضح تفجيرات في البيت الأبيض، وإطلاق نار من هؤلاء الأشخاص الإيرانيين، ثم تظهر جثامين ترامب وبومبيو ونتنياهو بعد إطلاق النار عليهم في تلك المشاهد التمثيلية.