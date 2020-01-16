وفاة الفنانة المصرية ماجدة الصباحي عن 89 عامًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توفيت الفنانة المصرية ماجدة الصباحي، الخميس، عن عمر يناهز 89 عاما، حسبما أكدت ابنتها غادة نافع لعدد من وسائل الإعلام المصرية المحلية.

واشتهرت ماجدة الصباحي كممثلة ومنتجة أفلام سينمائية، تركت علامات في السينما المصرية والعربية، حيث قامت بأدوار البطولة في أفلام "العمر لحظة"، و"أين عمري"، و"بنات اليوم"، و"الحقيقة العارية"، و"أنف وثلاثة عيون"، و"المراهقات"، وغيرها من الأفلام.

كما أنتجت الصباحي، عددًا من الأفلام الهامة في تاريخ السينما المصرية، مثل "جميلة" والذي جسد حياة المناضلة الجزائرية جميلة بوحريد، و"النداهة"، و"السراب".