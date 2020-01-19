ماغي بو غصن "قاضية" في رمضان 2020.. إليكم قصتها مع "أولاد آدم"

نشر الأحد ، 19 يناير / كانون الثاني 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشفت الممثلة اللبنانية ماغي بوغصن عبر حسابها الرسمي على "تويتر" عن شكل الشخصية التي ستؤديها في مسلسل "أولاد آدم" لموسم دراما رمضان 2020، من تأليف رامي كوسا، إخراج الليث حجو، وإنتاج شركة "إيغل فيلمز".

وتشكل ماغي بشخصية "القاضية ديما" ثنائية مع "غسان" الذي يؤدي دوره الممثل السوري مكسيم خليل، بينما تتشارك الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة عبر أدائها لشخصية "مايا" ثنائيةً أخرى مع الممثل السوري قيس الشيخ نجيب بدور "سعد"، حيث تدور أحداث مسلسل "أولاد آدم" حول هاتين الثنائيتين، اللتين: "تتقاطعان في حدثٍ مفصلي، تنعكس تداعياته على مصائر الشخصيات الأربعة، وتدفع أحداث العمل إلى الأمام، على نحوٍ مشوّق".

ووصف الكاتب رامي كوسا المسلسل بـ "المُسلي"، وقال في تصريحٍ خاص لـ CNN بالعربية إنّ العمل "مشغول بمنطق اليوميات، ويضع المشاهدين أمام مجموعة من الأسئلة التي يُمكن أن تسأل اليوم في كل بيت".

وكشف كوسا لنا جانباً من أحداث مسلسل "أولاد آدم" قائلا: "تجري في سجن النساء، بعيداً عن ثنائيتي (ديما/غسان) و(مايا/سعد)، وسنروي من خلاله للناس ما قد لا يعرفونه عن هذا المكان".

وأعرب الكاتب السوري الذي يجدد شراكته في "أولاد آدم" مع مواطنه المخرج الليث حجو عن أمله بأن يحظى العمل بإعجاب المشاهدين خلال موسم العرض الرمضاني المقبل، وأن يشكّل "خطوة للأمام في عالم الترفيه، الذي يرتكز على القيمة في المضمون"، على حد تعبيره.

ولن يكون مسلسل "أولاد آدم" الوحيد على قائمة إنتاجات الشركة اللبنانية "إيغل فيلمز" لرمضان 2020، إذ سبق أن أعلنت عن مسلسل بعنوان "دانتيل" يجمع بين الفنّانة اللبنانية سيرين عبد النور، والممثل السوري محمود نصر، تحت إدارة المخرج المثنى صبح.

وكشف المنتج جمال سنّان مؤخراً عبر حسابه على "تويتر" عن انضمام الممثل السوري سلوم حداد إلى قائمة أبطال المسلسل المتوقع انطلاقة تصويره قريباً، بالتوازي مع مسلسل "أولاد آدم".

كما تدخل "إيغل فيلمز" مجدداً منافسات الدراما الخليجية في رمضان 2020، عبر مسلسل "الحلقة الأخيرة" من بطولة الممثلة الكويتية شجون الهاجري.