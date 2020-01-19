كيف بدا تركي آل الشيخ خلال وجوده في أوروبا لإجراء عملية "دقيقة"؟

نشر الأحد ، 19 يناير / كانون الثاني 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مسؤولون وإعلاميون سعوديون صورة رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة، تركي آل الشيخ، أثناء وجوده في أوروبا لإجراء عملية وصفت بـ"الدقيقة"، وأثارت هذه الصورة تفاعلا واسعا إذ تمنى له العديد من المغردين الشفاء والعافية، ليشكرهم بقصيدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر.

وظهر آل الشيخ في الصورة وهو يرتدي نظارات شمسية وبدا أنه خسر جزءا من وزنه وكان خلفه شخصان، ما أثار قلق بعض المغردين حول صحته وخطورة العملية.

ونشر الرئيس التنفيذي لشركة روتانا، سالم الهندي، الصورة في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر وكتب فوقها: "أسأل الله العلي القدير ان ترجع لوطنك وأهلك ومحبينك سالما معافى وما تشوف شر يا بوناصر".

من جانبه، قال رئيس نادي النصر السابق، سلمان المالك، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي شفاءً لا يغادر سقماً الله يشفيك ياأبو ناصر وترجع لنا بسلامة".

بالمقابل، نشر آل الشيخ قصيدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، شكر فيها من سأل عنه ودعا له، ورد عليه عدد من الإعلاميين والمطربين.

وعلق الفنان العراقي كاظم الساهر على تغريدة آل الشيخ قائلا: "الله يبشرك بالخير ويعافيك ويديم عليك الصحة ابوناصر وترجع بألف خير وعافية و سلامة"، على حد تعبيره.

وفيما يلي بعض التغريدات حول هذا الموضوع: