دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثارت الفنّانة المصرية رانيا يوسف الجدل مجدداً خلال إطلالتها ضمن برنامج "القاهرة الآن" في 19 كانون الثاني/ يناير 2020، حينما أشارت إلى إمكانية تقبلها لحمل إحدى بناتها عن طريق الخطأ، قائلة: "أنا بحب الأطفال... معنديش أي مشكلة... نفسي أفتح حضانة أساساً... وارد أي حاجة تحصل".

إجابة رانيا يوسف على سؤال لميس الحديدي جاءت في سياق الحديث عن مسلسل "الأنسة فرح" الذي تعرضه شبكة MBC حالياً.

وتؤدي رانيا في المسلسل دور والدة فتاة خضعت عند زياتها لإحدى طبيبات أمراض النساء، لعملية تلقيح صناعي عن طريق الخطأ، بدلاً من سيدة أخرى.

حيث سألت لميس الحديدي رانيا يوسف، عن فرضية العمل، لتجيب الأخيرة بأنها: "فكرة مجنونة، إحنا منقول لو ده حصل، تعالوا نلعب ونفكر مع بعض لو ده حصل!!!"

فعادت لميس لسؤالها: "لو دي ممكن تحصل في حياتك.. لحد من البنات؟"، وحينها أجابت رانيا "لا قدر الله... وارد"، وأكملت إجابتها بأنها ستتصرف مثل "دلال" والدة "فرح" في المسلسل: "معنديش أي مشكلة، أنا نفسي أفتح حضانة أساساً.. معنديش أي مشكلة بس وارد إن أي حاجة تحصل".

وبدت رانيا يوسف سعيدة بأصداء عرض "الآنسة فرح" الذي يعتبر نسخة معربّة من المسلسل الكوميدي الأمريكي " Jane the Virgin"، ورأت أنّ سر نجاح العمل في غرابة فكرته، حتى لو كانت صادمة لمجتمعاتنا العربية.

ولم تجد رانيا مشكلةً في تجسيد شخصية والدة "فرح: الممثلة الشابة أسماء أبو اليزيد" في العمل، ولا تستبعد تأدية دور أم لممثل أو ممثلة أكبر سناً من أسماء، فهي تحب أن تبقى "مختلفة، متجددة، وغير متوقعة"، وتترك بصمة في أي دور تؤديه، على حد قولها.

وبانتظار استكمال عرض "الآنسة فرح" (من تأليف محمود عزت وعمر مدحت، وإخراج أحمد الجندي ووائل فرج)، تنتظر رانيا يوسف انطلاقة عروض عدة أعمال من بطولتها في 2020، كمسلسل "مملكة إبليس"، وأفلام: "دماغ شيطان"، "ليلة حب"، و"صندوق الدنيا".