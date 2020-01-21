عاصي الحلاني يكشف سبب استبعاد طفلة مصرية من The Voice Kids

دبي، الإمارات العربية المُتحدة (CNN)-- كشف الفنان اللبناني عاصي الحلاني سبب استبعاد طفلة مصرية مُشاركة في برنامج المواهب الغنائية للأطفال The Voice Kids، المُذاعة نسخته العربية عبر شبكة MBC.

وقال الحلاني عضو لجنة تحكيم البرنامج، في تعليق صوتي مع برنامج MBC Trending، مساء الاثنين: "ما في شك إنه هايدي من الأصوات الرائعة اللي مرت علينا، وموهبة فريدة، بس ظهور المواهب على الشاشة أثناء عرض البرنامج ما بيكون حسب اختيارهم".

وأضاف الحلاني أن هناك احتمالا كبيرًا "أصوات ومواهب تمر معنا في البرنامج تكون بآخر الحلقات، في وقت يكون المدربين اكتملت الفرق معهم، وبالتالي ما بنقدر نلف (نختارهم)".

وأشار الحلاني إلى أنه "كتير أوقات حتى في برنامج ذا فويس للشباب، إدارة البرنامج تُخيِر المشتركين - احترامًا لتعبهم - تحبوا تطلعوا في البرنامج بس ما بيقدر حد يلف لكم".

وكان مقطع فيديو قد تم تداوله للحظة غناء طفلة مصرية (هايدي محمد) في الحلقة الثالثة لـ The Voice Kids، بينما رفضت أعضاء تحكيم البرنامج (عاصي الحلاني، نانسي عجرم، محمد حماقي) الالتفاف لاختيارها، وسط انتقادات عبر الشبكات الاجتماعية لقرار لجنة التحكيم.

في حين نفى مذيعو برنامج MBC Trending صحة ما أثير حول حذف شبكة MBC لفيديو مشاركة الطفلة في "ذا فويس كيدز".

وفي قت سابق، قالت الطفلة في مداخلة مع إحدى القنوات الفضائية المصرية: "زعلت جدًا، وصوتي يستحق أن تختارني لجنة التحكيم"، فيما تحدثت والدتها في تصريحات صحفية أن عدم اختيارها تسبب في إحباطها.