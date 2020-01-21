يوسف فوزي يحصد تعاطف المصريين بعد ظهوره بمرض الشلل الرعاش

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار مقطع فيديو ظهر فيه الفنان يوسف فوزي، وهو تبدو عليه الأعراض الشديدة لمرض الشلل الرعاش، جدلاً واسعاً في مصر وحملة تضامن معه، دفعت الصحيفة التي نشرت المقابلة إلى نشر مقطع صوتي فيما بعد للصحافية التي أجرت حواراً معه، تستأذنه بأخذ مقطع مصور للمقابلة، بعد تلقيها العديد من الانتقادات.

ونقلت "اليوم السابع" على لسان الفنّان يوسف فوزي، ما عنونته بـ "الرد الحاسم" من فوزي "على المتنمرين ومنتقدي ظهوره" في الفيديو، قال فيه: "أنا تصورت بموافقتي وكامل إرادتي وبترتيب مسبق وبعد استئذان الصحفية والمصور، ولم أغضب من نشر الفيديو..."

وردت الصحيفة على الاتهامات التي طالتها بتصوير الفيديو "خلسةً" بقول الفنّان يوسف فوزي: "ازاي يعنى هتصور خلسة الكاميرا كانت قدامي، والحوار تم بموافقتي، وأشكركم وأشكر الجماهير العريضة التي غمرتني بحبها ودعائها..."

وكان فوزي البالغ من العمر 74 عاماً، قد ظهر بحالةٍ متقدمة من مرض "شلل الرعاش"، في لقاءٍ مصور نشرته الصحيفة، برر فيه اعتزاله الفن منذ إصابته بالمرض، وقال إنّه منذ ذلك التاريخ قدمت إليه 10 عروض وصفها بـ"الصغيرة"، يجسد من خلالها دور "مريض شلل الرعاش"، لكنه رفضها لأنّه لا يريد "الظهور بهذا الشكل بعد هذا العمر" على حد قوله.

وتوجه إلى الجمهور المصري بطلب الدعاء له، قائلاً: "اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، وأسألك حسن الختام..."

وبعد نشر المقابلة، برز اسم الفنّان يوسف فوزي بين المواضيع الأكثر انتشاراً على "تويتر" في مصر، حيث نشر المصريون عشرات التغريدات تحت وسمٍ باسمه، حملت الكثير من التعاطف، والانتقادات للصحيفة التي أظهرته بهذه الحالة في المقابلة التي نشرتها، ومنهم من استعاد مشهداً أدى فيه دور "المريض المصاب بمرض الرعاش" قبل حوالي 20 عاماً، في مسلسل "أوبرا عايدة".

يذكر أن الفنّان المصري يوسف فوزي من مواليد عام 1945، بدأ مسيرته الفنيّة في العام 1982، وفي رصيده حوالي 162 دوراً في السينما والتلفزيون، كما كتب للسينما فيلم "المنتقمون" 1985، وآخر مشاركاته الفنية كانت في ست مسلسلات تلفزيونية سنة 2015: "أرض النعام"، "أستاذ ورئيس قسم"، "سرايا عابدين- الجزء الثاني"، "ولاد السيدة"، "ولي العهد" و"سوء تفاهم"، قبل أن يعتزل الفن في 2016، بسبب إصابته بـمرض "شلل الرعاش".