دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر ما قالوا إنهم سعوديون في مدينة القصيم، شمالي غرب العاصمة، الرياض، يقومون بشوي وتناول تمساح الأمر الذي أثار تفاعلا.

البداية كانت عندما نشر حساب، اسمه "رعد القصيم"، مقاطع فيديو لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من مكان أو تاريخ تصويره، أظهرت عددًا من الأشخاص يقومون بالدخول إلى غرفة ذات نظام تدفئة بدائي، وتضم عددًا من التماسيح صغيرة الحجم.

وقال هؤلاء الأشخاص إن عشائهم الليلة سيكون تمساحًا، وأخذوا أحدهم وقاموا بسلخه قبل تتبيله ووضعه في فرن لشوائه وطهيه، قبل أن يحضروا بقيم الطعام ويتناولون لحم التمساح، ثم أعطوا تقييمهم لطعمه.

ويشار إلى أن العديد من الدول حول العالم يقوم بعض سكانها بتناول لحم التمساح، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، كينيا، كمبوديا، سنغافورة، والفلبين.

وتباينت ردود الفعل تجاه واقعة شواء وتناول التمساح بالسعودية، بين مؤيد ومعارض، وسط آراء للبعض تقول إنه حرام تناوله، فيما احتفظ فريق ثالث بالتهكم والسخرية.

وعبر تويتر، نشط هاشتاغ #قصمان_يأكلون_تمساح وهكذا جاء التفاعل: