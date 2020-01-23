بعد نجاحه في "العميد"... تيم حسن يستعد لـ "الرد" في "الهيبة 4"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف الفنان السوري تيم حسن عن عنوان رابع لمواسم مسلسل "الهيبة"، في حسابه في تويتر، تحت وسم "#الهيبة_الرد"، تزامنًا مع إعلان المخرج سامر برقاوي انطلاقة تصوير العمل من دمشق، اليوم الخميس.

ويأتي الإعلان عن البدء بتصوير الجزء الرابع من "الهيبة"، في وقتٍ يحتفي فيه تيم بنجاح مسلسل "العميد"، الذي تم عرضه على منصة "شاهد" قبل أيّام.

ويؤدي تيم فيه دور مراد الجوخدار (عميد جامعة لبنانية)، وتدور أحداثه في إطارٍ من التشويق والإثارة، حول جريمة قتل، كما يتطرق العمل لجانبٍ من أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان.

واستطاع تيم حسن أن ينتزع من خلال المسلسل لقب "البروفيسور"، إلى جانب "شيخ الجبل"، الذي لازمه طيلة المواسم الثلاثة الماضية من "الهيبة".

وأكدّ باسم السلكا كاتب ومخرج مسلسل "العميد" لـ CNN بالعربية، أن أحداث العمل المُؤلف من 12 حلقة، مفتوحة على إمكانية إنجاز مواسم أخرى منه، مُعربًا عن سعادته بردود الفعل الإيجابية التي يحققها المسلسل.

وشكر السلكا مشاهدي العمل "الذين لمسوا مواطن النجاح فيه، وربما أغفلوا ذكر بعض الهفوات"، في تجربته الإخراجية الأولى، على حد قوله.

وأشار السلكا إلى أنّ انطلاقة تصوير "العميد" تمت في ظروف وصفها بـ"القاهرة"، مع تصاعد الأحداث في لبنان أواخر العام الماضي، منوهاً بجهود الشركة المنتجة، والفنّانين والفنيين المشاركين في المسلسل "الذين سهروا الليالي، وكانوا مؤمنين بالتجربة، وتحملوا الكثير من المصاعب، ولولا إصرارهم لما أبصر العمل النور".

وخصّ باسم السلكا بالشكر الفنان تيم حسن، الذي اختاره لـ "قيادة المشروع نصًّا، وإخراجًا" على حد قول الكاتب والمخرج السوري.

وبانتظار الانتهاء من تصوير وعرض رابع مواسم "الهيبة" في موسم دراما رمضان 2020، يستعد تيم حسن لتجسيد شخصية القيادي الفلسطيني الراحل "أبو حسن سلامة"، في مسلسل "الأمير الأحمر"، الذي أعلنت شركة "سيدرز آرت برودكشن" إدراجه على قائمة خططها المستقبلية، للعرض عبر منصة "شاهد"، وسيكون من إخراج سامر برقاوي، عن نص للكاتب حسن سامي يوسف.