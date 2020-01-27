محمد إمام يحتفل بنجاح "لص بغداد".. أحمد السقا يبارك وتامر حسني يرد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف الممثل المصري أحمد السقا فيلم "لص بغداد" بـ "المبهر"، في فيديو بارك فيه لصنّاع الفيلم وبطله محمد إمام، نشره الأخير عبر حسابه الرسمي على "انستغرام"، وردّ عليه قائلاً: "أخويا الكبير.. ملك الأكشن... ربنا يخليك ليا يا حبيبي".

وأتى هذا الفيديو بعد ساعات من انتشار وسم "محمد إمام"، بين المواضيع الأكثر تداولاً على موقع "تويتر" في مصر مساء أمس 26/1/2020، الأمر الذي احتفى به إمام بتصميمٍ خاص نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك":

كما أعاد محمد إمام نشر عدة تغريدات على "تويتر"، تناولت دوره في الفيلم السينمائي الكوميدي "لص بغداد"، الذي انطلقت عروضه في دور السينما المصرية يوم 22 كانون الثاني/ يناير 2020:

وكان إمام قد توجه بالشكر قبل يومين للجمهور الذي جعل من فيلم "لص بغداد": "رقم واحد" على حد قوله، معلناً عبر حسابه الرسمي على "انستغرام" عن قرب انطلاقة عروض الفيلم في العالم العربي، وبحضوره في دبي والأردن خلال يومي 29 و31 كانون الثاني/ يناير على التوالي:

وذلك بالتزامن مع ما نشرته صحف مصرية عن تحقيق الفيلم إيرادات قدرت بقرابة 7.5 مليون جنيه، خلال 4 أيام من عرضه.

والملفت أنّ الفنّان تامر حسني نشر في اليوم ذاته، عبر حسابه الرسمي على "انستغرام"، صورةً لمقال نشرته إحدى الصحف المصرية، تشير إلى تفوق فيلمه (الذي طرح للعرض خلال عطله عيد الميلاد) في "الإيرادات"، وعبرّ حسني عن سعادته بذلك، مشيراً إلى أنّ فيلمه حقق هذه الأرقام رغم طرحه في دور السينما، قبل موسم إجازة "نص السنة"، وكأنّه يرد على كلام محمد إمام:

ويبدو ملفتاً أيضاً أن فيلم "لص بغداد" يسير على خطا "الفلوس" بطرحه للعرض في عددٍ من دور السينما الكندية والعربية، حيث أعلن تامر حسني عن عرض الفيلم بكندا وأمريكا يوم 25 كانون الثاني/ يناير 2020:

Tamer message for USA & Canada Tamer Hosny message for USA & Canada 😍 The Money is showing now in USA & Canada for tickets: https://www.ceema.ca/ Posted by Ceema Entertainment Inc. on Friday, January 24, 2020

بينما أُعلن عن مواعيد عرض "لص بغداد" في الولايات المتحدة، بالتزامن مع موسم "الفالنتاين" أيام 14 و15 و16 شباط/ فبراير المقبل، وتدور أحداث الفيلم في إطارٍ كوميدي، حول "مغامرة البحث عن كنزٍ مفقود"، ويضم على قائمة إبطاله إلى جانب محمد إمام كلاً من: فتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، ويحل الممثل أحمد رزق ضيفاً على أحداثه.

ويتنافس الفيلم في دور السينما المصرية والعربية مع أفلامً أخرى كـ "الفلوس"، "يوم وليلة"، و"دماغ شيطان"...