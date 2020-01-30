سلاف فواخرجي في "شارع شيكاغو".. ومخرج المسلسل لـCNN: دورها سيفاجئ الجميع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت الممثلة السورية سلاف فواخرجي انطلاقة مسلسل "شارع شيكاغو"، من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، وكشفت لمتابعيها عن "ميرامار"، اسم الشخصية التي ستلعبها في العمل، تحت إدارة المخرج محمد عبد العزيز.

الإعلان عن انطلاقة مسلسل #شارع_شيكاغو من #دمشق المسلسل من تأليف وإخراج #محمد_عبد_العزيز إنتاج شركة قبنض للإنتاج... Posted by ‎Sulaf Fawakherji سلاف فواخرجي‎ on Wednesday, January 29, 2020

ووصفت سلاف النص الذي كتبه محمد عبد العزيز وورشة كتّاب "Darkroom"، بـ"الغني"، وأعربت عن أملها في أن يشعر الجمهور بهذا "الغنى"، ويرون أنفسهم جزءاً من الحكاية عند مشاهدة العمل في رمضان 2020.

ويأخذ العمل اسمه من أحد شوارع مدينة دمشق، "شارع شيكاغو"، الذي كان يضج بالحياة الثقافية، والليالي الصاخبة حتى مطلع ثمانينيات القرن الماضي، وتدور أحداث المسلسل حول لغز جريمة قتل، بين زمنين: ستينيات القرن العشرين، والزمن الحالي.

وعن سبب اختياره لهاتين الحقبتين الزمنيتين، صرّح المخرج محمد عبدالعزيز لـCNN بالعربية، قائلاً: "ستكون استعادة ملامح حقبة الستينيات من خلال هذا العمل، والعودة إلى الزمن الراهن، بمثابة المرآة للجمهور السوري والعربي، حينما يقف أمامها، سيكتشف الكثير من التفاصيل التي تحدث حالياً على كل المستويات".

وأشار إلى أنّ ستينيات القرن العشرين "حقبة ثرية جداً، ووسيطة بين تغييرات هائلة حدثت وتحدث في منطقتنا، بذورها بدأت من تلك المرحلة، خاصة أنّ المنطقة ككل بطيئة التغيير، فهناك وقائع حدثت قبل مئات السنين، لكنّها لازالت تفعل فعلها إلى اليوم."

وكشف محمد عبدالعزيز لـCNN بالعربية أنّ شخصية "ميرامار" التي تجسدها سلاف فواخرجي ستكون المحرك الأساسي للأحداث، بـ "دورٍ سيفاجئ الجميع، يتطلب مهاراتٍ خاصة، وسيكون حضورها من خلاله فاحش الثراء على مستوى الأداء".

واعتبر عبد العزيز أنّ شراكته مع فواخرجي التي وصفها بـ"نجمة سوريا الأولى": "ستكون لصالح الجمهور".

ويضم مسلسل "شارع شيكاغو" على قائمة أبطاله مهيار خضور، جوان خضر، وممثلين آخرين، ومن المقرر أن يعرض حصرياً في رمضان 2020، على إحدى المنصات الرقمية العربية، كأول إنتاج أصلي لها.