حوار كوميدي بين أحمد حلمي ومحمد هنيدي وأحمد السقا.. فما محوره؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قام النجم المصري والممثل الكوميدي، وعضو لجنة تحكيم "أرابز غوت تالانت" Arabs Got Talent الفنان أحمد حلمي بنشر صورة له أثناء تواجده داخل مصعد مع تعليق طريف قائلا فيه: "علي فكره انا لا طالع ولا نازل. انا بصور وخارج"، وذلك على حسابه على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، ويذكر أن الصورة حصلت على عدد كبير من التعليقات والإعجابات وإعادة النشر.



ليس بالغريب أن تحصد الصور التي ينشرها الفنان أحمد حلمي على الكثير من التعليقات إلا أن المفاجئ هو تعليق زميله الفنان المصري المعروف بأعماله وأفلامه الكوميدية محمد هنيدي حيث قال: "انت لابس ساعة في صباعك" مشيرا إلى حجم الخاتم الكبير البارز بيد صاحب الصورة الفنان أحمد حلمي.

ولكن الطرافة لم تتوقف عند هذا الحد إذ دخل على على موجة التعليقات زميل للممثلين محمد هنيدي وأحمد حلمي الممثل المصري الشهير أحمد السقا، الذي غرد على تعليق الفنان محمد هنيدي بصورة للأخير من أحد أفلامه وهو يرتدي بذلة صفراء اللون مع تعليق: "مش احسن اللي كان بيعمل ستارة بيتهم بدلة".

فيرد الممثل الكوميدي محمد هنيدي على تعليق الفنان أحمد السقا بصورة للأخير وهو يغني من فيلم "صعيدي بالجامعة الأمريكية" مع تعليق: "كريز كريز احمر شفايف" وهو اسم الأغنية التي كان يؤديها أحمد السقا مع محمد هنيدي.

ولم تنته القصة هنا، فأضاف الفنان أحمد حلمي صورة له متوسطاً الفنان الراحل علاء ولي الدين وهشام سليم من فيلم "الناظر"، مع تعليق "شكراً" على الصورة.

ومن بين اللذين أيضاً علقوا على الصورة المنتج المصري ورئيس شركة "دس" DS ميديا للإنتاج حمادة اسماعيل الذي قال بدوره: "يا امير السعاده انت طول عمرك طاااالع"