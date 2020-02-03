"زغرودة" شاكيرا تثير السخرية ومغردون يوضحون خلفيتها الثقافية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – خطفت "زغرودة" المغنية الكولومبية من أصل لبناني، شاكيرا، الأضواء خلال مباراة الـ"Super Bowl" في دوري رابطة كرة لقدم الأمريكية، وذلك بعد أن أثارت سخرية واسعة من قبل بعض المغردين الذين لا يعرفون الخلفية الثقافية لهذا النوع من الأصوات بينما قام آخرون بتوضيح المعنى.

وظهرت شاكيرا خلال الحفل الذي أحيته برفقة المغنية الأمريكية، جينيفر لوبيز، وهي تنظر إلى الكاميرا وتحرك لسانها ليخرج صوت "الزغرودة".

أثار تصرف المغنية الكولومبية سخرية واسعة عبر موقع تويتر، إذ استخدمها عدد من المغردين للتهكم على مواضيع مختلفة تخص حياتهم الشخصية.

دفعت موجة السخرية عددا من المغردات الذين ينتمون لدول عربية إلى توضيح ما فعلته شاكيرا، وأشرن إلى أن هذا الصوت يسمى "زغرودة" في بعض دول الشرق الأوسط.

وقالت إحدى المغردات وتدعى ديانا الباشا: "لم تحاول شاكيرا أن تكون طريفة بحركة اللسان ما فعلته يسمى زغرودة تقليد عربي يعبر عن السعادة والبهجة والاحتفال تُسمع عادة في الأعراس، لمعلوماتكم لديها أصول لبنانية".

وفيما يلي بعض التغريدات حول هذا الموضوع: