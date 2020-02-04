وفاة الممثلة المصرية نادية لطفي عن 83 عامًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن أشرف زكي نقيب الممثلين المصريين، وفاة الممثلة المصرية نادية لطفي، الثلاثاء، عن عمر يناهز 83 عاما، حسبما نقلت صحف ومواقع إلكترونية مصرية محلية.

وتعد الممثلة المصرية نادية لطفي من أهم ممثلات العصر الذهبي للسينما المصرية وشاركت في بطولة عشرات الأفلام السينمائية التي تعد علامات في تاريخ السينما المصرية، من بينها النظارة السوداء، والسمان والخريف، وأبي فوق الشجرة، والناصر صلاح الدين.

ونعى عدد من الفنانين المصريين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الممثلة المصرية.