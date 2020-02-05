وزير إيراني يثير تفاعلا بصورة أول بدلة لرائد فضاء إيراني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت إيران إنها تستعد إلى إرسال البشر عبر كبسولات فضائية إلى الفضاء الخارجي في غضون 3 سنوات، فيما أثارت أول بدلة فضاء إيرانية جدلا عبر تويتر.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن وزير الاتصالات محمد جواد اذري جهرمي، قوله: "قدمنا طلبا إلى مركز أبحاث وزارة العلوم لإنتاج 5 كبسولات فضائية في غضون 3 أعوام قادرة على نقل البشر إلى مدار 190 كيلومترًا للفضاء الخارجي"، مُعتبرًا أنها أولى الخطوات من أجل إرسال البشر إلى الفضاء.

تصريحات جهرمي جاءت خلال اجتماع لخبراء تكنولوجيا الفضاء بطهران، الثلاثاء، على هامش استعداد طهران لإطلاق قمرها الصناعي (ظفر) نحو الفضاء.

وأضاف وزير الاتصالات الإيراني أنه "تم التخطيط لعمليات الإطلاق التالية بما في ذلك قمر ظفر، فضلا عن 4 أقمار صناعية أخرى باتت مُستعدة للإطلاق" في الأيام القليلة المُقبلة، بحسب وكالة إرنا.

وقال جهرمي: "نحن لا نسمي العمليات التي لا تتكلل بوضع القمر الصناعي في الفضاء فشلا، في إشارة إلى 3 محاولات فاشلة حدثت خلال العام الماضي، آخرها كان في أغسطس/آب 2019.

وأثار وزير الاتصالات الإيراني جدلا كبيرًا، الثلاثاء، عندما نشر صورة زي رائد فضاء عليها العلم الإيراني، وكتب: "بدلة رائد فضاء.. مستقبل مُشرق".

وتلقى جهرمي تعليقات عديدة، قال بعضها إن البدلة خضعت لتعديلات، ونُزع عنها بعض الشارات الأصلية. وذكر آخرون أنها متاحة للبيع عبر المتاجر الإلكترونية للأطفال بثمن ضئيل.