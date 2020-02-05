تداول فيديو لأمير قطر الوالد حمد بن خليفة في "سوق واقف"

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماع مقطع فيديو لـ"الأمير الوالد" الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والد أمير قطر الحالي، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في أحد المطاعم.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول والذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من تاريخ أو مكان تصويره، الشيخ حمد بن خليفة إلى جانب عدد من الأطفال، قال مغردون إنهم أحفاده وأن الفيديو صور في سوق واقف في العاصمة القطرية، الدوحة.

ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم تدوال فيها مقاطع فيديو للأمير الوالد في قطر في مناطق عامة وبين سكان قطر، حيث تداول نشطاء في السابق مقطع فيديو لحديث أجراه الشيخ حمد مع صياد في منطقة فرضة رويس.

ويشار إلى أن سوق واقف يعتبر أقدم الأسواق في العاصمة القطرية، الدوحة، وأحد أكثر المناطق حيوية، وتبرز فيه أسواق الأقمشة والبهارات والمجوهرات والمطاعم واستراحات تدخين الشيشة وغيرها.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء حول هذا الفيديو: