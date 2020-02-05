فيديو ذئب "يرسم رمزا رياضيا بخطواته" يثير تساؤلات وتكهنات مغردين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر ما قالوا إنه ذئب يسير بصورة رسمت رمزا رياضيا من آثار أقدامه.

الرمز الذي يظهر في مقطع الفيديو الذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحته هو رمز "الديمومة" أو "اللانهاية" في علم الرياضيات الأشبه برقم 8 مائل إلى جانبه.

ويستخدم هذا الرمز أيضا في علم الفيزياء للدلالة على الأمور والأشياء التي لا حد لها، في الوقت الذي يُرجع فيه البعض ظهور هذا الرمز إلى عالم بريطاني يدعى جون واليس واستخدامه في العام 1655.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات التي تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، والأسئلة التي طرحت حول حركة الذئب هذه: