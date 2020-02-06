تعرف على هدية جورجينا رودريغز لصديقها كريستيانو رونالدو في عيد ميلاده

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغز صديقة لا عب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مقطع فيديو للاحتفال بعيد ميلاد لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي.

واحتفلت صديقة رونالدو، الفائز بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم عدة مرات، بعيد ميلاده بشكل مفاجئ مع عدد محدود من أصدقائه، بحسب الفيديو المنشور في حساب رودريغز على انستغرام.

وأهدت جورجينا رودريغز، صديقها رونالدو، سيارة فاخرة، ملفوفة بشريط أحمر.

واحتفل رونالدو البالغ من العمر 35 عامًا، بعيد ميلاده، الأربعاء 5 فبراير شباط.