هند صبري وأحمد عز يفتحان "ملفات المخابرات المصرية" في رمضان 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تتشارك الممثلة التونسية هند صبري مع الممثل المصري أحمد عز لأوّل مرة، بطولة مسلسلٍ تلفزيوني سيطلان من خلاله على الجمهور العربي، في موسم دراما رمضان 2020، عن نص للكاتب باهر دويدار، يخرجه أحمد علاء.

وفي حين تداولت الصحافة المصرية اسم "هجمة مرتدة" عنواناً للعمل، نوّه بيانٌ صادر عن هند صبري، بأنّ "المسلسل لم يستقر على عنوانه بعد رغم بداية التصوير".

ورأى البيان، الذي تلقت CNN بالعربية نسخة منه، في هذا العمل "خطوة تؤكد عودة المسلسلات الكبيرة للدراما المصرية،" حيث استطاعت شركة (سينرجي) الجمع بين النجمين هند صبري وأحمد عز، في مسلسل واحد ينتمي لنوعية البطولة المشتركة، رغم أن كلا من هند وعز قد اعتادا تقديم مسلسلات من بطولة مطلقة لكل منهما بمفرده.

وتشير الأخبار الواردة من كواليس المسلسل أنّ قصته "مأخوذة من ملفات المخابرات المصرية"، وسيتم تصوير أحداثه بين مصر ودولٍ أخرى لم يتم الكشف عنها، بمشاركة فنّانين مصريين وعرب، من سوريا، لبنان والأردن.

وكانت هند صبري قد قدمّت أحدث مسلسلاتها التلفزيونية، "حلاوة الدنيا" في موسم دراما رمضان 2017، واستعادت ذكرى المسلسل في تغريدةٍ نشرتها عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، بمناسبة "اليوم العالمي للسرطان"، قالت فيها: "أتمنى لكل من تواصل معي ليخبرني كيف شجعه هذا العمل في رحلته ضد السرطان أن يكون قد انتصر عليه، وأتمنى الشفاء بسلام لكل من لازال يكافح ضد السرطان."

بينما كان مسلسل "أبو عمر المصري" في موسم دراما رمضان 2018؛ أحدث مسلسلات أحمد عز التلفزيونية، ومن المقرر أن يبدأ تصوير أولى مشاهده بالعمل الجديد، فور انتهاء عروض مسرحيته الاستعراضية الكوميدية، في مصر التي تقرر تمديد عروضها ليوم 14 شباط/ فبراير.

سينمائياً؛ تشاركت هند صبري مع أحمد عز بطولة أوّل أفلامها السينمائية "مذكرات مراهقة في 2001، وشاركته بفيلم "الممر" سنة 2019.