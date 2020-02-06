وفاة أسطورة هوليود كيرك دوغلاس عن عمر يناهز 103 أعوام

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- توفي كيرك دوغلاس، أحد أعظم رجال هوليوود البارزين، الذين كانت حياتهم نابضة بالحيوية مثلما كانت كذلك على الشاشة، بحسب ما قال ابنه النجم مايكل دوجلاس.

وقال مايكل دوغلاس عبر حسابه في انستغرام: "بحزن شديد، أعلن أنا وإخوتي أن كيرك دوجلاس تركنا اليوم عن عمر يناهز 103 أعوام".

وأضاف دوغلاس: "بالنسبة للعالم، كان أسطورة وممثلًا من العصر الذهبي للأفلام التي ظهرت في سنواته الذهبية"، لافتا أنه كان يؤمن بالإنسانية والعدالة، فضلا عن أنه كان زوجًا رائعًا".

وتابع دوغلاس أن والده (كيرك) "ترك إرثًا سيدوم للأجيال القادمة، وتاريخًا كرجل أعمال محبوب شهير يعمل على مساعدة في إحلال السلام على هذا الكوكب.. أبي - أحبك كثيرًا وأنا فخور جدًا بأن أكون ابنك".

وكان كيرك دوغلاس أكثر من مجرد رجل قيادي، رُغم أنه بالتأكيد كان كذلك. كان عملاق صناعة الترفيه، واحدًا من آخر الروابط الباقية على قيد الحياة لعصر معين من ماضي هوليوود.

في 9 ديسمبر/كانون الأول 1916، وُلد النجم الأمريكي من أبوين مهاجرين روسيين.

ترشح كيرك دوغلاس كثيرًا للفوز بجوائز مهرجان أوسكار عن العديد من أعماله المميزة، لكن لكنه لم يفز أبدًا. في حصل على جائزة الإنجاز مدى الحياة في 1996. وكان رئيسًا للجنة تحكيم مهرجان أوسكار.

واشتهر بشخصية سبارتاكوس، وربما يعد المشهد الأكثر شهرة - والأكثر تهكمًا بالتأكيد – من الفيلم الذي يحمل نفس الاسم "سبارتاكوس"، عندما يخاطب زملائه المتمردين، الذين أسرهم الجيش الروماني. ويصرخ حينها "أنا سبارتاكوس!".