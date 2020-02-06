دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف الكاتب المصري محمد أمين راضي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أنّ الموسم الثاني من مسلسل "مملكة إبليس": "جاهز للعرض"، لكنّه لم يحدد الموعد، مستبعداً أن يتأخر كثيراً عن عرض الموسم الأوّل، الذي بدأ على منصة "شاهد" مطلع الشهر الحالي.

وأتى تصريح راضي ضمن سلسلة تغريدات يتفاعل فيها عبر "تويتر"، مع أصداء عرض مسلسله "مملكة إبليس"، بموسمه الأوّل (15 حلقة)، من إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة: غادة عادل، رانيا يوسف، إيمان العاصي، سلوى خطاب، أحمد داود، أسماء جلال، صبري فواز، محمود الليثي، كريم قاسم وممثلون كثر آخرون.

وتدور أحداث المسلسل في حارة "الجنّة" التي يفجّر موت كبيرها " فتحي ابليس"، مجموعة من الصراعات بين أهله، وأهل الحارة، حول الإرث، والمكانة، ضمن إطارٍ من الفانتازيا، تتحكم فيه النساء بسير الأحداث.

وتبدو عوالم "مملكة إبليس"، غنيّة بـ "الأسرار، والأساطير الشخصية" التي تطبع معظم أعمال الكاتب محمد أمين راضي، كما في مسلسليه السابقين "العهد" و"السبع وصايا"، لكنّ الكاتب أخذ بعين الاعتبار هذه المرّة، أنّ المسلسل سيعرض عبر منصّةٍ رقمية، كما أوضح في تغريدةٍ له على "تويتر":

وحظي المسلسل بإشاداتٍ من الجمهور، والمتخصصين بصناعة الدراما والسينما أمثال المخرج المصري المعروف يسري نصر الله، الذي قال بأنّ الكاتب: "يعرف كيف يخلق عالما مركبا بين الأساطير والأغاني والواقع..."

وبالمقابل طالت المسلسل بعض الانتقادات التقنية، على مستوى الإخراج، والصوت:

كما استعاد عددٌ من متابعي المسلسل بعض المشاهد والحوارات بين أبطال العمل، عبر "تويتر":