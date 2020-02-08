أحمد حلمي يستعير صوت حسن شاكوش... فهل سيشاركه في فيلمه المقبل؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مازح الفنّان أحمد حلمي جمهوره بفيديو نشره عبر حسابه الرسمي على "انستغرام"، طلب فيه من متابعيه بأن يسمعوا صوته لأنه قرر الغناء، وسألهم "إيه رأيكم في صوتي؟ بس عايزكم تعذروني إن أنا عندي برد.."

وتبينّ أن حلمي استعار صوت مغني "المهرجانات" المصري المثير للجدل حسن شاكوش، الذي ظهر معه بالفيديو، وهو يؤدي أغنيته "بنت الجيران"، ووصف الأخير بـ "نجم العالم".

وحقق الفيديو الذي نشره أحمد حلمي آلاف المشاهدات، والتفاعلات، والتعليقات الطريفة من الجمهور وزملاء له في الوسط الفني.

بينما نقل أحد المواقع المصرية عن شاكوش بأنَ الفيديو الذي جمعه مع أحمد حلمي، كان في إطار جلسة بينهما: "لمناقشة طبيعة العمل المقرر أن يقدمه معه في أحد أفلام حلمي القادمة..."، دون أن يصدر عن الأخير أي تعليق حول الموضوع.

وكانت أغنية "بنت الجيران" التي أطلقها شاكوش أواخر العام الفائت قد حصدت ملايين المشاهدات على موقع يوتيوب، كما حصدت الأغنية المركز الثاني بين الأغاني الأكثر استماعاً حول العالم، عبر موقع "ساوند كلاود" مؤخراً.

واعترف حسن شاكوش بسرقة لحن "بنت الجيران" التي تحقق شهرة متزايدة مؤخراً، من أغنية "حاجة مستخبية" أصدرها المغني المصري محمد حماقي سنة 2012، وتحمل توقيع الملحن مدين.

وأتى هذ الاعتراف في رسالة "اعتذار وحب" من شاكوش مع عمر كمال شريكه في اللحن المسروق، توجها فيها بالفيديو لمحمد حماقي ومدين، بعدما قرر الأخيران مباشرة الإجراءات القانونية بحقهما، مالم يعتذرا لهما علناً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.