دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف الكاتب سليمان عبد العزيز عن تطوراتٍ كبيرة تشهدها أحداث الجزء الثاني من مسلسل "الحرملك"، الذي يُستكمل تصويره حالياً في أبوظبي، تحت إدارة المخرج تامر إسحاق، تمهيداً لعرض العمل خلال موسم دراما رمضان 2020.

وأكد عبد العزيز لـCNN بالعربية ما تم تداوله عن انتهاء دور الممثل السوري جمال سليمان بشخصية "الكيخيا جاد"، في الثلث الأول من حلقات "الحرملك 2"، والأمر ذاته بالنسبة للممثلة السورية سلافة معمار التي تؤدي شخصية "قمر"، بعد اكتشاف خفايا المكائد التي تحيكها أمام "الحكمدارية".

وسيكون ذلك بالتوازي مع تصاعد الخطوط الدرامية لشخصيات الإخوة "هاشم" (باسم ياخور)، "هلال" (سامر المصري)، "عامر" (قيس الشيخ نجيب)، "رسلان" (أحمد الأحمد)، و"أمينة" (رشا بلال) الذين يشكلون "العصب الأساسي للحكاية، وسط أحداث متسارعة، ومثيرة، تجري على خلفية تاريخية، كالإعلان عن إفلاس الدولة العثمانية، وخلع السلطان عبد العزيز، في النصف الثاني من القرن الـ 19."

وقال الكاتب سليمان عبد العزيز إنّ أحداث الجزء الثاني من "الحرملك" تلعب بشكل أساسي على وتر الاستغلال، وحصد الفرص، بطرقٍ شرعية وأخرى ملتوية.

وحول تطورات بعض شخصيات العمل الرئيسية، كشف عبد العزيز بأن "حنة" التي تؤدي شخصيتها الممثلة التونسية درة "ستتمكن من مفاصل الخان"، في حين سيشهد دور "هدية" (الممثلة الأردنية صفاء سلطان) "تطورات درامية مثيرة"، بينما تنال "زمردة" (الممثلة السورية هبة نور) "حظوة متزايدة في الحرملك"، كما سيكون صعود شخصية "يغمور" (الممثل السوري قاسم ملحو) "محفزاً في تصاعد الأحداث."

ويتقاطع ذلك كله بحسب الكاتب، مع تطور الشخصيات الأخرى، وظهور شخصيات جديدة في (الحرملك 2)، تمهد لأحداث الجزء الثالث، كشخصية (فحّام) الذي يؤدي دوره الممثل السوري فادي صبيح.

وفي ختام حديثه لـCNN بالعربية حول تطورات أحداث "الحرملك"، وعد الكاتب سليمان عبد العزيز بأنّ يكون الجزء الثاني "نسخة متطورة عن سابقتها، من حيث الحبكة، والإيقاع، وتطور الشخصيّات، مؤكداً حرص صنّاع العمل على "تفادي أخطاء الجزء الأوّل التي وقعوا فيها بسبب الاستعجال، وضيق الوقت قبل اللحاق بموسم العرض الرمضاني الماضي."