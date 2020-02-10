أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- فاز الفيلم الكوري الجنوبي "باراسايت" بجائزة الأوسكار كأفضل فيلم، وذلك للمرة الأولى في التاريخ التي يحصد فيها فيلم غير ناطق باللغة الإنجليزية الجائزة.

كما حصد المخرج الكوري بونغ جون هو جائزة أفضل مخرج عن الفيلم نفسه، وجائزة أفضل سيناريو أصلي، بالإضافة إلى أفضل فيلم أجنبي، في النسخة 92 من جوائز الأوسكار، فجر الاثنين.

وفاز بجائزة أفضل ممثل، في النسخة 92 من الأوسكار، الممثل الأمريكي يواكين فينكس عن فيلم "الجوكر"، فيما حصدت رينيه زيلويغر جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "جودي" الذي تناول حياة الممثلة الأمريكية الراحلة جودي غارلاند.

وفي فئة أفضل ممثل مساعد، ففاز بالجائزة، النجم براد بيت عن الفيلم المرشح لجائزة الأفضل أيضا "ذات مرة في هوليود"، من إخراج تارانتينو، بعد منافسة شرسة مع آل باتشينو، وتوم هانكس.

كما فازت لورا ديرن بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "قصة زواج".

وحصد فيلم "المصنع الأميركي" من إنتاج الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بالتعاون مع نيتفليكس، جائزة أفضل فيلم وثائقي.

وفاز فيلم الرسوم المتحركة "توي ستوري 4" بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة، كما حصد فيلم "هير لاف" على جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة قصير في حفل الأوسكار.

أما فيلم "1917" من إخراج سام منديز فقد حصد جوائز أفضل تصوير وأفضل موسيقى تصويرية.