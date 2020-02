بعد أزمتها الأخيرة.. مريم حسين: حصدت اليوم "غراس العدل"

View this post on Instagram

9/2/2020 الحمد لله وفضله تم العفو عني بدولة العدل والقانون فشكراً جزيلًا لدولتي الإمارات العربية المتحدة زادها الله عزة وإزدهار وأخص بالشكر ساداتنا وشيوخنا حكام الدولة الذين أرسوا دعائم العدل والمساواة بين كل من ضمه هذا الوطن الغالي علي قلوبنا ،لقد حصدت اليوم غراس العدل وأسال الله عز وجل أن يزيدهم فخراً وعزة علي أمد الزمن وأتفضل بالشكر لكل من ساندني في محنتي والتي مرت بسلام وأخص الاستاذ محمد النجار المحامي لما بذله من أجلي من كل دعم سواء كان ماديًا أو معنويًا متمنية له دائما التفوق والتقدم لما لمسته فيه من تفاني وصدق في العمل #دبي#دار#الحي#الإمارات#dubai#أبوظبي#عجمان#الشارقة#راس_الخيمة#العين#عجمان#الفجيرة#خورفكان #الله_يطول_بعمار_شيوخنا#الله_يطول_بعمر_أم_الإمارات#الله_يطول_بعمر_سيدي_جلالة_ملكنا_محمد_السادس_نصره_الله#المغرب