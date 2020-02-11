نسرين طافش تحتفي بمسلسل "ختم النمر" وتثير حماسة متابعيها برقصة "سالسا"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تحرص السورية نسرين طافش على تصدير صورة الفنّانة الشاملة لجمهورها، فإلى جانب كونها ممثلة، ومغنية أصدرت مجموعة أغانٍ خاصة بها خلال السنوات الأخيرة، بدأت نسرين بتعلم رقصة "السالسا" اللاتينية الشهيرة.

وشاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على "انستغرام" فيديو رقصة "السالسا" الأولى لها في مصر، مع من وصفته بـ "أشطر مدرب".

وتواصل نسرين خلال هذه الفترة، تصوير دور "مريم" في مسلسل "ختم النمر"، الذي تحتفي بأصداء عرضه على إحدى القنوات المصرية، وتدور أحداثه في إطارٍ اجتماعي- رومانسي، ويحمل "الكثير من التشويق والمفاجآت".

وتشارك طافش جمهورها مشاهد تشويقية من حكاية "مريم" و"عمر"، الذي يؤدي دوره في المسلسل الممثل المصري أحمد صلاح حسني.

كما نشرت نسرين مؤخراً عبر حسابها الرسمي على "انستغرام"، فيديو من كواليس تصوير بوستر "ختم النمر".

المسلسل من تأليف الكاتب محمد عبد المعطي، ويبلغ عدد حلقاته 45 حلقة، ومن المتوقع أن ينتهي تصويره خلال شهر مارس/ آذار المقبل، تحت إدارة المخرج أحمد سمير فرج. وتضم قائمة أبطاله أيضاً: ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده، ومجموعة من الفنانين الشباب.