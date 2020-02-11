فيديو لشاب سعودي يستعرض أسلحته ويطلق النار بالقرب من "بقع حمراء"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، نبأ القبض على شاب يبلغ من العمر 19 عاما، وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو يستعرض أسلحة آلية ويطلق النار في الهواء.

وبحسب الفيديو المتداول، يطلق شاب يرتدي ملابس بعلم الولايات المتحدة الأمريكية وهو يطلق النار في الهواء من سلاح آلي، أعلى سيارة تبدو عليها "بقع حمراء".

ونقلت صحيفة سبق السعودية، عن مصادر أمنية، تأكيدها نبأ القبض على هذا الشاب، مشيرة إلى أن هذا المقطع تم تصويره داخل سور أحد المنازل.

وظهرت في الفيديو أنثى لحيوان الأسد، كانت تجري خائفة من صوت إطلاق النار.

وواجه الشاب الذي ظهر في المقطع، انتقادات واسعة من رواد تويتر في المملكة العربية السعودية.