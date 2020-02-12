هل سمعتم بـ "جميل بثينة"؟ الحب العذري يُبعث من جديد بين واحات "العلا" في السعودية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يستعيد الممثل السوري سامر إسماعيل قصة حب "جميل بثينة" المستحيلة، في عرض "ميوزيكال" لفرقة كركلا اللبنانية الشهيرة، يقدّم عشية عيد الحب، على مسرح "المرايا"، بمدينة "العلا" السعودية، ضمن فعاليات مهرجان "شتاء طنطورة" أيام 13 و14 و15 شباط/فبراير الجاري.
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#Repost @winterattantora ・・・ في وادي القرى كان اللقاء الأول، وعلى مسرح مرايا ستكتمل أسطورة "جميل وبثينة"! أسطورة عشق في العلا! فرقة كركلا تقدم"جميل وبثينة" في المسرحية الغنائية المستوحاة من قصة الحب العربية الأشهر! للحجز عبر الرباط في البايو أو الاتصال على ٩٢٠٠٠٠٩٩٧ #كركلا_في_العلا #شتاء_طنطورة #العلا #جميل_وبثينة A Love Legend from the Oasis of AlUla! Caracalla Theatre presents the musical“Jamil & Bouthayna” inspired by the celebrated Arabic love story! Book your ticket now via DMs to get the link or call 920000997 #AlUla #WinterAtTantora #JamilAndBouthayna #JamilBouthayna #CaracallaTakesAlUla #Caracalla @caracalladancetheatre @amelbouchoucha @samerjismail
ويلعب سامر دور الشاعر العربي "جميل بن معمر" الذي عاش قصة حب عذري خلدّها التاريخ، جرت أحداثها بين واحات "العلا" في منطقة "وادي القرى" الأثرية، بالسعودية، في حين تؤدي دور "بثينة" الممثلة الجزائرية أمل بوشوشة.
وقال سامر إسماعيل لـCNN بالعربية إنّ هذا العرض الذي وصفه بـ "العالمي بكل المقاييس"، أعاده لخشبة المسرح، بعد مضي 10 سنوات على تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، ويخوض من خلاله تجربة جديدة، بـ "لغة أداء" لم يختبرها من قبل، في إشارة منه لخصوصية المسرح الغنائي الراقص.
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Company rehearsals 💫 Come watch the world premiere of #JamilAndBouthayna at @winterattantora in the beautiful #MarayaConcertHall, #AlUla! . 📆 13, 14 & 15 February 2020 📍 Maraya Concert Hall, Al Ula . @experiencealula #WinterAtTantora #CaracallaTheatre #CaracallaTakesAlUla #JamilBouthayna #Caracalla
وكشف إسماعيل بأنّ فرقة كركلا أنجزت التحضيرات للعرض في "وقتٍ قياسي بلغ 6 أشهر"، في حين أن التحضير لهذا النوع من العروض يتطلب "سنة أو أكثر" على حد تعبيره، ما جعل الجميع يعملون بـ "جهودٍ مضاعفة، ولساعاتٍ طويلة، متعبة جداً."
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🌟 We are happy to announce that we will be performing our production of #JamilBouthayna at @winterattantora in beautiful #AlUla on 13, 14 & 15 February! Do not miss this world premiere! ✨ . 📆 13, 14 & 15 February 2020 📍 Maraya Concert Hall, Al Ula . #Caracalla #Theatre #JameelButhainah #AlUla #WinterAtTantora
وأشاد الممثل السوري بالإمكانيات التي قدمتها "الهيئة السعودية للترفيه"، ووزارة الثقافة في المملكة لعرض "جميل بثينة"، ووصفها بأنها "تفوق الخيال"، ورأى أن "الاستمرار بهذا المستوى من الدعم للأحداث الثقافية، سـيحقق بصمة للسعودية تضعها على خارطة الثقافة العالمية".
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Rehearsals are underway! ✨ Looking forward to the world premiere of our new production #JamilBouthayna at @winterattantora this February! . 📆 13, 14 & 15 February 2020 📍 Maraya Concert Hall, Al Ula . For tickets & info: experiencealula.com . #JameelButhainah #WinterAtTantora #Caracalla #Theatre #CaracallaTheatre #Musical #AlUla #Maraya #جميل_بثينة
يضم عرض "جميل بثينة" لـ عبد الحليم كركلا، على قائمة أبطاله أيضاً، الممثلين اللبنانيين: جوزيف عازار، هدى حداد، غابي يمين وسيمون عبيد، كما يشارك فيه راقصون من كل أنحاء العالم، تحت إدارة المخرج إيفان كركلا، ومصممة الرقص إليسار كركلا.