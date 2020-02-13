"سهران" لعمرو دياب يتصدر مواقع التواصل.. وابنته مفاجأة الألبوم الجديد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تصدّر ألبوم عمرو دياب الجديد "سهران" قائمة المواضيع الأكثر تداولاً في مصر على موقع "توتير"، ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، خلال الساعات الأخيرة، بدءاً من لحظة إعلان "الهضبة" عن صدور الألبوم، عبر حسابه الرسمي على موقع "انستغرام"، بالتعاون مع إحدى شركات الاتصالات المصرية.

وكان عمرو دياب قد نشر في وقتٍ متأخر من ليلة الخميس 13 شباط/ فبراير، صورةً عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، علقّ عليها بالقول: "ليلة نزول ألبوم سهران، شغل لآخر لحظة!"

ويتضمن ألبوم عمر دياب الجديد 14 أغنية، من إنتاج شركته "ناي"، تعاون فيها مع عدة شعراء، وملحنين، وموزعين، فيما كان النصيب الأكبر من التعاون مع "الهضبة" في الألبوم الجديد، للملحن عزيز الشافعي، الذي لحنّ له لأوّل مرة5 أغنيات، بما فيها "سهران".

وأعرب الشافعي عن سعادته بذلك، في تغريدةٍ نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قال فيها: "كلنا كفنانين مصريين فخورين بعمرو دياب وفنه تأثيره اللي عدى حدود الشرق الأوسط من زمان، ومازال على قمة الفنانين العرب."

كما نشر عزيز الشافعي قائمة بالأغنيات التي لحنّها لألبوم "سهران"، وبينها اثنتين من كلماته أيضاً:

وتعاون عمرو دياب في الألبوم الجديد أيضاً، مع مدير أعماله أحمد زغلول، الذي كتب ولحنّ لـ "الهضبة" أغنية "روح".

الحمدلله أغنية روح من كلماتي وألحاني احمد زغلول توزيع اسامه الهندي Posted by Ahmed Zaghlool on Wednesday, February 12, 2020

أما مفاجأة الألبوم، فكانت مشاركة عمرو دياب لابنته "جانا" في أغنية "جميلة" (كلمات شادي نور)، التي شاركت في تلحينها، مع بلال سرور، وأدّت مقطعاً منها باللغة الإنكليزية، وتداول المتابعون مقاطع منها عبر "توتير":

وحظيت أغنية "سهران" باحتفاءٍ خاص من نجم الكوميديا المصرية محمد هنيدي، الذي سارع لتحميلٍ مقطعٍ منها، على خلفية مشاهد طريفة من أفلامه، عبر حسابه الرسمي على "تويتر":

وسيكون الجمهور الكويتي أوّل من يستمع لأغاني ألبوم عمرو دياب الجديد، في حفلٍ يحييه الخميس 13 شباط/ فبراير 2020، على أرض المعارض بالكويت.

في حين ينتظر الجمهور المصري موعدهم مع "الهضبة"، في حفلٍ خاص يحييه عمرو دياب بالقاهرة، أواخر الشهر الجاري.

ومن المتوقع أن ينشر دياب أغاني ألبومه الجديد "سهران" تباعاً، عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، خلال الأيام المقبلة.