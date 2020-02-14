دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تناقل سعوديون مقطع فيديو أظهر لحظة دهس شخص امرأة بسيارته، وسط حالة من الذهول والصدمة تجاه ما حدث.

ويُظهر الفيديو امرأة بجوار سيارة في شارع مُمتلىء بالسيارات المُسرعة، وبعد لحظات مضت السيارة والتفت عائدة إلى السيدة ودهستها بقوة.

وذكرت مواقع إخبارية ومغردون سعوديون أن قائد السيارة هو زوج السيدة التي دهسها في شارع بمدينة خميس مشيط في منطقة عسير (جنوب غرب المملكة العربية السعودية)، بينما لم يتسن لـCNN التأكد من صحة ذلك.

في حين نقلت صحيفة "عكاظ" عن مصادر قولها إن المقطع المُتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي "قديم والسيدة الآن بخير، فيما تم ضبط الجاني".

ورُغم أن ظروف حدوث الواقعة مازالت غامضة، أرجع مغردون سببهاإلى "خلافات عائلية" بين الرجل والمرأة.

وعبر تويتر، نشط وسم #رجل_يصدم_زوجته ليصبح واحدًا من أكثر الموضوعات الأكثر تداولا في المملكة. ومن خلال الهاشتاغ أظهرت تغريدات كيف كانت حالة الصدمة والاستياء لدى كثير من السعوديين... وهكذا جاء تفاعلهم: