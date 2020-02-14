أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- رحب المغني الإسباني إنريكي إغليسياس بمولودته الثالثة من زوجته الروسية نجمة التنس آنا كورنيكوفا، فور ميلادها بغرفة العمليات.

ونشر إغليسياس (44 عامًا) صورة لطفلته عبر حسابه في تويتر، ومعها علق بتاريخ ميلادها في 30 يناير/كانون الثاني الماضي، وكتب: "شمسي المٌشرقة".

وإغليسياس، الحائز على جائزة جرامي، وزوجته (38 عامًا)، أبوان لتوأم يبلغان من العمر عامين، واسمهما لوسي ونيكولاس.

كما شاركت نجمة التنس صورة على إنستغرام، وهي تحتضن الطفلة الجديدة وتبتسم لزوجها.