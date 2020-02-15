دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- احتفل الفنان المصري عمرو دياب بعيد الحب مع الممثلة دينا الشربيني، ونشر عبر حسابه الرسمي على موقع "انستغرام"، صورةً جمعتهما بأحد المطاعم، علقّ عليها بالقول: Happy Valentine's Day" (#زي_مانتي)".

وردّت الشربيني بإعادة نشر الصورة، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقتّ عليها قائلة: "احتفل بأفضل ألبوم على الإطلاق، مع أسطورة بلدي، عيد الحب لا يمكن أن يكون أفضل من ذلك... مبروك حبيبي.."

لكنّ الصورة التي نشرتها الشربيني، تم تعديلها لاقتصاص أطباق الطعام منها، وبينهم طبق بطاطس، الذي شغل بال بعض متابعيها، فـأطلقوا تعليقاتٍ طريفة تتساءل عن مصيره، مع إعادة نشر الصورة من حساب عمرو دياب، قبل أن يقوم الأخير بتعديلها لاحقاً على ما يبدو.

"وديتي الأكل والأطباق فين يا دينا؟!!!"

"متزعلوش يا جماعه طبق البطاطس اهو..."

"معلش عايزين الصوره بطبق البطاطس..."

"عاجل...شكل الصورة بعد ساعتين ع صفحة دينا"

وأتى احتفال عمرو دياب مع دينا الشربيني بعيد الحب، بعد يومٍ من إطلاق ألبومه "سهران"، الذي حظي بتفاعلٍ كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر فيه "الهضبة"، قائمة المواضيع الأكثر تداولاً بموقع "تويتر"، في مصر، على مدى يومين.

ومن بين أغنيات الألبوم الجديد؛ "زي مانتي" (من كلمات وألحان عزيز الشافعي)، التي غازل عمرو دياب دينا بها، احتفالاً بعيد الحب.

وكان الجمهور الكويتي أوّل من استمع لأغانٍ جديدة من ألبوم "سهران"، في حفلٍ أحياه "الهضبة" على أرض مدينة المعارض الخميس 13 شباط/ فبراير، ونشر صوراً منه عبر حسابه الرسمي موقع "انستغرام".