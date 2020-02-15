محمد رمضان يسخر من حملة تدعو لمقاطعته: "أنا فعلاً هدومي اتقطعت"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكدّ الفنّان محمد رمضان أنّه "رقم واحد" بـ"إرادة ربنّا مش إرادة تويتر" على حد قوله، وغردّ بمقطعي فيديو عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، تحت وسم يدعو لمقاطعته، واحتفى بتصدر هذا الوسم، قائمة الموضوعات الأكثر تداولاً في مصر مؤخراً.

ونشر رمضان مقطع فيديو عبر "تويتر"، احتفل فيه بتحقيق قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" رقماً قياسياً من المشاهدات قارب الـ 2.5 مليار مشاهدة، قائلاً: "في نفس يوم احتفالي بقناتي على يوتيوب بكسر حاجز ال٢مليار و٤٥٠مليون مشاهدة في وقت قياسي... رقم واحد... ده إرادة ربنا مش إرادة تويتر".

وسخر الممثل المصري في مقطع فيديو آخر نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، من الحملة التي تدعو لمقاطعته بالقول: "أنا فعلاً هدومي اتقطعت فالشارع...".

بالمقابل، تباينت ردود أفعال المتابعين حول رد رمضانٍ بينَ مؤكدٍ على نجوميته، وداعٍ له من الحسد، ومشككٍ بعدد المشاهدات التي حققتها قناته على "يوتيوب"، ومستنكرٍ لأسلوبه في الرد.

وقال أحد المغردين: "الناس دى مزيفة مش اصلية بتلاقى اغلبية الاكونتات مش اصلية بس انت فعلا رقم واحد بس لازم توضح الحوار اكتر من كدة ... انا بحبك وبعزك جدا والله يعلم ذلك...".

وضرب أحد المتابعين أمثلةً من مسيرة الراحلين نور الشريف وأحمد زكي، في القيمة الحقيقية للفنّان، قائلاً: " الفنان بقيمته الفنية يا محمد مش بعدد مشاهدات اليوتيوب".

وواجه محمد رمضان، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع "تويتر" بشكلٍ خاص خلال الأيام الأخيرة، تدعو لمقاطعته، تحت وسمي: "قاطعوا_محمد_رمضان" و"محمد_ رمضان قطع عيشهم"، على خلفيته قضيته مع الطيار المصري أشرف أبو اليسر.

وكان قد تسبب فيديو التقطه رمضان من قمرة قيادة طائرة أقلته للسعودية، ظهر فيه كما لوكان يقودها، في أيلول/ سبتمبر الماضي، بفصل الطيار أبو اليسر عن العمل، وسحب رخصته مدى الحياة، امتثالاً لقوانين الطيران المدني المصري.

وفيما يلي بعض التغريدات حول هذا الموضوع: