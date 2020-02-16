شاكوش وكمال يثيران استياء مصريين على "تويتر".. وهاني شاكر يتوعد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- توجّه عمر كمال مع حسن شاكوش، شريكه في أغنية "مهرجان بنت الجيران" بالاعتذار إلى الجمهور، عن جملة "هشرب خمور وحشيش" التي وردت في الأغنية، وأثارت الكثير من الانتقادات، بعد أدائهما لها في حفل أقيم بمناسبة عيد الحب في استاد القاهرة الدولي، الأمر الذي استدعى بياناً خاصاً من نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر.

ونشر عمر عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، صورة جمعته بشاكوش، والمغني المصري تامر حسني، علقّ عليها بالقول: "بمناسبة ان احنا فكرنا غلط وحطينا جملة في الأغنية خلت ناس كتير يزعلوا مننا.. بنعتذر لكل الناس إحنا آسفين."

وشكر كمال تامر حسني على نصيحته بتغيير هذه الجملة، واستبدالها بـ "بعدك مش هعرف أعيش"، قائلاً: " بنوعدكم انا واخويا النجم حسن شاكوش بعد كدا هنغنيها بالجملة الجديدة نرجو قبول اعتذارنا شكراً ليكم."

الصلح خير 🔴 بمناسبة ان احنا فكرنا غلط و حطينا جملة في الأغنية خلت ناس كتير يزعلوا مننا بنعتذر لكل الناس إحنا آسفين و... Posted by ‎Omar Kamal - عمر كمال‎ on Saturday, February 15, 2020

كما لمحّ عمر كمال في الصورة التي نشرها على "فيسبوك" بعبارة "الصلح خير" إلى تجاوز الخلاف بينه وبين حسن شاكوش حول أغنية "مهرجان بنت الجيران"، بعدما اتهم الأخير بقرصنة نجاح الأغنية، وتجاهله في المقابلات والأخبار، متوجهاً إليه في وقتٍ سابق، بصورة غير مباشرة، قائلاً: "حور وغير عنوانين وخد تعب غيرك.. ربنا الغنى عن كل حاجة"

مهما حاولت تبعد #عمركمال عن الصورة .. ف برامج ومقابلات واخبار وف كل حتة .. الناس عارفة كويس جدا مين بيغنى ايه .. وعارفة... Posted by ‎Omar Kamal - عمر كمال‎ on Tuesday, February 11, 2020

وأثار أداء أغنية "بنت الجيران" في استاد القاهرة الدولي، الكثير من انتقادات المتابعين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكثر ما استفزهم جملة "هشرب خمور وحشيش" التي وردت في الأغنية، ومنهم لاعب المنتخب المصري السابق لكرة القدم محمد ناجي جدو، الذي غرّد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قائلاً:

" إستاد القاهرة الرياضي بيتغني فيه واشرب خمور وحشيش !!"

واعتبر مقدم البرامج الرياضية إبراهيم فايق ترديد "الألوف... بحماس شديد" لعبارة "هشرب خمور وحشيش" في استاد القاهرة الدولي "شيئا محزنا".

ورغم مضي يومين على حفل استاد القاهرة، استمرت الانتقادات لأداء هذه الأغنية والعبارة التي وردت فيها، تحت وسم "حسن شاكوش"، الذي تصدّر قائمة المواضيع الأكثر تداولاً على موقع "تويتر" بمصر خلال الساعات الأخيرة.

حيث غرّد أحد المتابعين: "يا جماعه لازم البلد يبقي ليها وقفه من المهرجانات والحفلات الصاخبه ده... اجيال والله بتروح... ومتنساش تشرب خمور وحشيش..."

وعلّق متابعٌ آخر: " تخيل كام شاب بيرد الجمله دي وهوا بيغنيها بالتدريج هيشرب فعلا ع فكره !!"

كما أصدر المطرب المصري هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية في مصر، بياناً تناقلته وسائل إعلام مصرية، أعلن فيه أن "مجلس النقابة سوف يعيد النظر في كافة التصاريح بالغناء، أو عضوية النقابة في ضوء المعايير، والقيم التي يقبلها المجتمع."

ورفض شاكر ما اعتبره "تجاوزاً بالألفاظ" في حفل استاد القاهرة الدولي من أحد مطربي أغاني المهرجانات، والتعدي بكلمات تخالف العرف القيمي، وتتعدى على الرواسخ الثابتة للمجتمع المصري.

وأشار هاني شاكر إلى وجود "شبه اتفاق بين طوائف المجتمع كافة على الحالة السيئة التي باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمي بأغاني المهرجانات." كما انتقد "المساهمة الفعالة" لبعض نجوم السينما "في هذا الإسفاف" على حد وصفه.

وشارك في حفل استاد القاهرة الدولي الذي أقيم بمناسبة عيد الحب في 14 شباط/فبراير 2020؛ عددٌ من نجوم الغناء المرموقين بمصر والعالم العربي كـ تامر حسنى، نانسي عجرم ووائل جسار، إلى جانب مغنين شعبيين أمثال حسن شاكوش وعمر كمال.

توضيح واعتذار و ياريت الناس تقدر تعبى وجهدى 😢 Posted by ‎Omar Kamal - عمر كمال‎ on Friday, February 14, 2020

وسبق للأخير أن أعلن عن مشاركته بـ 9 حفلات في اليوم ذاته لمناسبة "الفالنتاين"، ثم خرج للرد على من انتقد رداءة صوته في الحفل، بسبب تعبه من كثرة الحفلات، التي لم يستطع الاعتذار عنها، في فيديو "فضفضة" نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وشكر فيه جمهوره الذي أوصله للوقوف على ذات المسرح مع تامر ونانسي ووائل وغيرهم من نجوم الغناء، على حد قوله.