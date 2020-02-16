دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أشاد متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي، برد فعل المطرب اللبناني راغب علامة على معجبة اقتحمت خشبة المسرح، خلال حفلةٍ أحياها في صالة "الأولمبيا" في باريس، بمناسبة عيد الحب.

وأعاد علامة نشر الفيديو عبر حسابه الرسمي على "انستغرام"، وبدت فيه المعجبة بحالةٍ هستيرية، بينما كان يحتضنها، ويشاركها أداء أغنيته الشهيرة "آسف حبيتي".

كما نشر راغب صورةً يحمل فيها طفلةً، بينما كان يجثو على ركبته من الحفلة ذاتها، علقّ عليها بالقول: "محبّة الأطفال هي المحبّة الأنقى، والأكثر صدقًا صورة من حفل الأولمبيا الرائع."

وأعادت إحدى المتابعات تغريد الصورة من حساب راغب علامة الرسمي على موقع "تويتر"، وعلقّت عليها بالقول: المحبة ... الطفولة والبراءة عندما تلتقي بهرم فني وسفير للإنسانية تصبح الكلمات خجولة للتعبير عن هذه اللحظات."

وهذا الحفل الثالث لراغب في صالة "الأوليمبيا" العريقة بالعاصمة الفرنسية، التي غنّى فيها أبرز مشاهير الغناء حول العالم، ولم يشغله هذا الحدث عن الأوضاع التي تشهدها بلاده، حيث توجه في طريقه إلى باريس، على متن إحدى القطارات برسالة فيديو إلى رئيس الوزراء اللبناني الجديد، طالبه فيها بتحسين خدمة السكك الحديدية بلبنان أو إلغائها، علق عليها بالقول: "نطالب الحكومة... لبنان ينتفض".

وتلا الحفل الذي أحياه راغب علامة بباريس، حفلٌ في اليوم التالي، غنّى فيه بأحد فنادق مدينة "سوسة"، ونقلت الصحافة التونسية أنّ التذاكر بيعت بالكامل، رغم أنّ قيمة التذكرة تجاوزت الـ600 دولار أمريكي، وشارك في الحفل أيضاً المغنى التونسي مهدي عياشي، الحائز على لقب برنامج " The Voice" بموسمه الخامس.