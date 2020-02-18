دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نفى سهيل العريفي رئيس اللجنة المنظمة لمباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، كل ما أشيع عن تداول اسم الفنّان المصري محمد رمضان أو غيره، لإحياء الحفل الذي يسبق المباراة المرتقبة، في استاد محمد بن زايد في أبوظبي يوم الخميس المقبل.

وأضح العريفي في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" مساء الإثنين 17 شباط/ فبراير 2020 أنّ الأمر لا يعدو كونه "إشاعة"، قائلاً إن "المباريات لها طبيعة مختلفة والوقت المسموح فيه قبل المباراة لا يتجاوز الـ10 دقائق، وفنان مثل محمد رمضان قليل بحقه أن يغني 10 دقائق"، مؤكداً على احترامه للفنّان المصري، وشعبيته في الإمارات و "كل مكان" على حد قوله.

من جهته، أعاد رمضان نشر المداخلة الهاتفية للعريفي، عبر حسابه الرسمي على موقع "انستغرام"، وعلقّ عليها بالقول: "كل الحُب والتقدير لدولة الامارات حكومة وشعباً، تمنياتي بالنجاح والتوفيق لاتحاد كورة بلدي مصر وشركة بريزنتيشن، تحيا مصر، يوم موفق ان شاء الله الأهلي والزمالك..."

وكان رمضان قد أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع "انستغرام " عن إحيائه حفل مباراة كأس السوبر المصري المرتقبة في أبوظبي، قبل أن يقوم بحذف المنشور لاحقاً.

ووضعت تصريحات العريفي حداً، لما تم تداوله عن استبعاد محمد رمضان من الحفل، بسبب حملة أطلقها مصريون مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي، دعت لمقاطعته على خلفية تسببه بإيقاف الطيار المصري أشرف أبو اليسر عن العمل، بسبب فيديو التقطه من قمرة قيادة الطائرة التي أقلته للسعودية في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وتتواصل تداعيات مشكلة رمضان مع الطيار أبو اليسر، حيث أعلن محامي الأخير عن رفع دعوى تعويض بحق الفنّان المصري، بقيمة 25 مليون جنيه "عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به"، في المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، ونقلت وسائل إعلام مصرية خبر تأجيل الدعوى إلى جلسة 26 شباط/ فبراير الجاري.

وبالتزامن مع هذه التطورات أعلن محمد رمضان عبر فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على "انستغرام"، عن قرب إصدار أغنية جديدة له بعنوان "أيوه جدع."