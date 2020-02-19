دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد الضجة الواسعة وموجة الغضب التي أثارها مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لما قيل إنها "خادمة تعنف طفلة وتعذبها" في منطقة الخليج، أعلنت السلطات الأمنية في أبوظبي عن القبض على الجهة المعنفة للطفلة.

وكشفت شرطة أبوظبي أن السيدة في الفيديو المذكور هي والدة الطفلة، مشيرة الى أن تعنيفها تم بسبب "خلافات عائلية بين الأم والأب".

وفي التفاصيل، فقد أثار مقطع الفيديو أعلاه ردود فعل غاضبة بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حيث تم تداوله بكثرة ضمن هاشتاغ #خادمه_تعنف_طفله، مطالبين بالقاء القبض عليها.

وبعد تضارب الأنباء بشأن مكان الواقعة، تبيّن أنّها حصلت في الإمارات وليس في السعودية التي أعلن مركز بلاغات العنف الأسري فيها من خلال تغريدة على "تويتر" عن أن الحالة حصلت خارج المملكة وليس على أراضيها.

واثر انتشار الفيديو، تحركت الجهات المعنية في الامارات وأعلنت شرطة أبوظبي في بيان، عن "القبض على أم تعذب طفلتها بسبب خلافات عائلية بين الأم والأب، وأحالتها الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة".

وأوضحت الشرطة أنّ "الحادثة قوبلت باستنكار واسع من المجتمع الإماراتي المتسامح الذي ينبذ العنف بجميع أشكاله"، مؤكدة "عدم التهاون لكل من يلحق الأذى بالأطفال وتتخذ كل مايلزم وفق اجراءات القانون".

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.