دمشق، سوريا (CNN) -- أعلن المخرج الفلسطيني باسل الخطيب، عن انتهاء تصوير مسلسل وفيلم بعنوان "حارس القدس"، من تأليف الكاتب حسن.م. يوسف، وبطولة الفنّان السوري رشيد عساف.

ويرصد المسلسل والفيلم، وفقا للخطيب "السيرة الذاتية لرجل الدين المسيحي (إيلاريون كبوجي) المولود بحلب سنة 1922، والذي رسم مطراناً لـ (الروم الملكيين الكاثوليك) في القدس عام 1965، ووضع نفسه بخدمة قضية فلسطين وشعبها، إلى أن اعتقلته السلطات الإسرائيلية وحاكمته بتهمة (تهريب السلاح للمقاومة الفلسطينية) بين عامي 1974 و1977، حيث تدّخل الفاتيكان لإطلاق سراحه، وأُبعد إلى روما التي قضى بقيّة عمره فيها، حتى وفاته في العام 2017".

وقال الكاتب حسن.م. يوسف إنه استغرق أكثر من عام في كتابة السيناريو، ووضع قلبه في خدمة هذه الشخصية، التي وصفها بــ "المستنيرة".

وتوجه المخرج باسل الخطيب، في مؤتمرٍ صحافي عقده في دمشق الأربعاء، بشكره لكامل فريق العمل من فنّانين وفنيين "لما بذلوه من جهدٍ كبير لالتقاط نبض الشخصية"، وخص بالشكر الأب الياس زحلاوي الذي قدّم "الاستشارة التاريخية والدينية" لصنّاع المشروع، وكان "العراب الحقيقي له، وصاحب الأيادي البيضاء عليه"، حسبما قال.

وبدأت فكرة مشروع مسلسل وفيلم "حارس القدس"، منذ اليوم التالي لوفاة المطران "إيلاريون كبوجي" مطلع العام 2017، وانطلقت التحضيرات له تحت إدارة ديانا جبور للمؤسسة العامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني في سوريا، قبل أن يواجه المشروع صعوباتٍ كبيرة مع تغيّر إدارة المؤسسة، ليبصر النور أخيراً بعد 3 سنوات، وخلال مدة تصوير 120 يوماً، امتدت بين سبتمبر/أيلول 2019، ويناير/كانون ثاني 2020.

وقال المخرج باسل الخطيب في تصريحٍ خاص لـ CNN بالعربية: " تحمّلت في سبيل إنجاز هذا المشروع ما لم أتحمله بأي مشروع آخر، قدمته خلال 30 سنة من العمل في الدراما والسينما، لأنني مؤمن به".

واعتبر المخرج الفلسطيني أنّه يؤدي عبر تقديم سيرة المطران إيلاريون كبوجي "أمانة للأجيال القادمة التي لا تعرفه"، وكشف للموقع عن ارتباطه بهذه الشخصية منذ طفولته، حينما كان يتابع تفاصيل محاكمته عبر الأخبار، قائلاً: "علاقتي مع هذا الرجل روحية، وأعلم كمّ الحواجز التي حطمها، لكي يقول كلمة الحق".

ورغم أن التحضيرات لمشروع "حارس القدس" بدأت قبل 3 سنوات، إلا أنّ الخطيب يرى فيه، موقفاً "مما يسمى بصفقة القرن"، و "إعلاناً عن ثوابت نتمسك بها، وهي رفضنا لأن يأتي أحد ليسلبنا حقنّا التاريخي بأرضنا".

وأوضح المخرج الفلسطيني أنّ مشروع "حارس القدس" خطط له منذ البداية أن يقدّم بنسختين، تلفزيونية، وأخرى سينمائية بسيناريوهين منفصلين، يلتقيان في بعض المشاهد، وسيترجم الفيلم إلى عدة لغاتٍ عالمية، تمهيداً لمشاركته في عدة مهرجانات حول العالم.

وتمضي أحداث مسلسل "حارس القدس" لتسلط الضوء على أبرز محطات المطران إيلاريون كبوجي بدءاً من طفولته، عبر "الأيام السبعة الأخيرة من حياته، وتحديداً منذ ليلة إعلان الجيش السوري استعادة السيطرة على مسقط رأسه مدينة حلب، ليلة 21/12/2016، وحتى يوم رحيله في 1/1/2017، عن عمر 94 عاماً".

ويجسد شخصية المطران الفنّان رشيد عساف، بينما يؤدي دوره في مرحلة الشباب الممثل إيهاب شعبان، كما يضم "حارس القدس" على قائمة أبطاله نخبة من الممثلين السوريين، بينهم: صباح جزائري، أمل عرفة، يحيى بيازي، إسكندر عزيز، والممثلة القديرة سامية الجزائري التي تؤدي دور والدته.