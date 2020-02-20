دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لها وهي ترقص على أنغام أغنية "بنت الجيران"، بينما كان عمر كمال وحموبيكا يرددان أغنية للمطرب هاني شاكر.

وعلقت رانيا على الفيديو الذي نشرته بالقول "تلاقيني لسّا بخيري"، لتواجه الفنّانة المصرية التي اعتادت إثارة الجدل سيلاً من الانتقادات والتعليقات الطريفة، تحت وسمٍ باسمها، أصبح من المواضيع الرائجة بين المصريين في موقع "تويتر"، خلال الساعات الأخيرة.

ويأتي هذا الفيديو بعد أيامٍ من جدلٍ كبير، أثير في مصر على خلفية منع نقيب المهن الموسيقية لـ "مطربي المهرجانات" من الغناء، بسبب جملةٍ مسيئة تضمنتها أغنية "مهرجان بنت الجيران" التي أداها حسن شاكوش وعمر كمال في حفلٍ شهده استاد القاهرة الدولي بمناسبة "عيد الحب"، وتم بثّه على الهواء مباشرة.

وتباينت ردود الأفعال حول هذا القرار على مواقع التواصل الاجتماعي، فهناك من أيّده واعتبره "خطوة بالاتجاه الصحيح" من نقيب المهن الموسيقية في مواجهة "انحدار الذائقة الفنية"، بينما اعتبره آخرون "عديم الجدوى" طالما أنّ "مغني المهرجانات" لازالوا قادرين على النفاذ إلى جمهورهم عبر موقع "يوتيوب"، ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.

كما وجد البعض في قرار المنع "قطعاً لرزق" هؤلاء المغنين الذين يحظون بشعبية كبيرة، ويحققون نسب مشاهدة بالملايين على "يوتيوب" و"ساوند كلاود"، بينما لازال بعض "مطربي المهرجانات" يحاولون استعطاف النقيب هاني شاكر لثنيه عن قراره، في رسائل عديدة وجهوها له وللجمهور، عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

واكتسبت بعض هذه الرسائل طابع الطرافة، كالفيديو الذي نشره عمر كمال وحمو بيكا وهما جالسين في مقهى بعد إيقافهما عن العمل، وعلق عمر على الفيديو بالقول: " لما انت وصحبك تترفدوا من الشغل وتقعدوا ع القهوة...".

لما انت وصحبك تترفدوا من الشغل وتقعدوا ع القهوة 😂 Posted by ‎Omar Kamal - عمر كمال‎ on Wednesday, February 19, 2020

كما أعاد عمر كمال عبر حسابه الرسمي في موقع "فيسبوك" نشر فيديو رقص رانيا يوسف على أنغام أغنيته "بنت الجيران"، قائلاً: "سكر محلي محطوط على كريما...".