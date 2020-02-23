دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- برز اسم الممثل الكوميدي السعودي ناصر القصبي، بين الهاشتاغات الأكثر تداولاً في المملكة، صباح الأحد، بعد أنباء نشرتها وسائل إعلام سعودية عن فصل قاضٍ طلّق امرأة من زوجها ثم تزوجها مسياراً.

تلك الأنباء، التي لم يتسن لـCNN التأكد منها بشكل مستقل، أعادت لأذهان المغردين مشهداً من إحدى حلقات "طاش ماطاش"، والتي أدّى فيها ناصر القصبي مشهداً مماثلاً قبل عدة سنوات.

وكانت صحيفة "الوطن" السعودية قد نقلت عن مصدر خاص بها، صدور قرار بفصل قاضٍ بالقصيم وإنهاء خدماته تأديبيا ومن ثم تحويله للنيابة لمحاكمته، بعد تأييده طلاق زوجة من زوجها ومن ثم تزوجها مسيارا، إضافة للعديد من التهم الأخرى.

يذكر أن القصبي كان قد عاد من خلال مسرحية "الذيب في القليب"، التي تتحدث عن التحولات الاجتماعية التي شهدتها المملكة، للعمل برفقة عبدالإله السناني وراشد الشمراني بعد أن تشاركوا في تقديم مسرحيات عديدة خلال فترة الثمانينيات.

وفيما يلي بعض مما علّق به رواد مواقع التواصل ضمن وسم "ناصر القصبي":

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.