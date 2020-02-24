دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدّ الطيار أشرف أبو اليسر على أحقيته بالتعويض من الممثل المصري محمد رمضان، رافضاً العرض الذي تقدّم به الأخير، خلال إطلالته مع الإعلامي المصري وائل الأبراشي، في حوارٍ على التلفزيون الرسمي السبت 22 شباط/ فبراير 2020، واجه انتقاد برلماني مصري، وتساءل الفنّان باسم سمره عمّا وصفه بـ "الهبل" الذي يقوله رمضان.

وعلقّ الطيار أبو اليسر على عرض محمد رمضان، بدفع مرتبه خلال فترة فصله عن العمل، بالقول: " مش أنا... عيب أوي كده"، وأكدّ خلال مداخلةٍ هاتفية مع الإعلامي المصري عمرو أديب، على أحقيته بالتعويض، الذي يتضمن بحسب قوله "شقيّن.. مادي يتعلق بخسارته الـ 3.5 سنوات المتبقية له من عمله، والطريقة التي خرج فيها من العمل، وأبقى باب الصلح والتفاوض مفتوحاً مع خصمه، بحضور فريقيهما القانونيين".

ونفى أشرف أبو اليسر مزاعم رمضان بابتزازه له، وأوضح عبارة "هنا مفيش حكومة"، التي حاول الأخير توريطه بها، وأشار إلى أنه تقدّم فعلياً "منذ أسبوع" بالتماس لكلٍ من وزارة الطيران المدني ومجلس الشعب المصري، لإعادة النظر في قرار فصله من العمل، وذلك رداً على ما قاله محمد رمضان في حواره مع الأبراشي بأنّ الطيار أبو اليسر ركّز عليه في القضية، بدلاً من توجهه للقضاء المختص، والطعن على الحكم الصادر بحقّه.

وكان حوار الإعلامي وائل الأبراشي مع رمضان غنياً بالفقرات المثيرة للجدل، ومنها تعليق الأخير على واقعة دفع الفنّان باسم سمرة له بعنف، لإزاحته عن طريقه في أحد الأفراح الشعبية، بحسب فيديو تداوله روّاد التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، وهو ما فسره رمضان بأّن باسم: " لم يكن في وعيه"، وقال بنبرةٍ ساخرة: "لو كان في وعيه فإيدي الشمال جاهزة".

واستغرب سمرة طريقة محمد رمضان في التعليق على الموضوع، قائلاً: " أنا بحب رمضان بس الشيطان سايقه... أنا كنت محتضنه جداً وهو أخويه... بس ما اعرفش الهبل اللي بيقولو أي.. ما تصحا لنفسك يابني".

ودعا باسم سمرة محمد رمضان لـ "تحدي تمثيل"، من خلال فيلم روائي قصير يجمعهما، ويحتكمان فيه إلى الجمهور، قائلاً: "انت بتقول ان انت (نمبر ون).. أنا حوريك وخلي الحكم للجمهور...".

واستهل سمرة مداخلته الهاتفية لبرنامج "الحكاية" بالعتب على الصحافة التي لم تلتفت لنجاحه في فيلم "ولاد رزق"، ولم تناقشه في أسباب "فشل فيلم دماغ شيطان"، بينما تركز على "التفاهات" مشيراً إلى الجدل الذي أثاره الفيديو بينه وبين رمضان.

كما وصل الجدل الذي أثاره محمد رمضان في مقابلة السبت الفائت إلى البرلمان المصري، حيث نقلت وسائل إعلام مصرية أنّ النائب أسامة شرشر (عضو لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب)؛ سجّل اعتراضه على استضافة التلفزيون الرسمي لرمضان، ونُقل عن النائب شرشر قوله: "يؤسفني أن أشاهد ممثلا بهذا الشكل على شاشات التلفزيون المصري، فمحمد رمضان خرج على الناس بأربعة خواتم وسلسلة".

وكانت نائلة فاروق رئيسة التلفزيون المصري، قد دافعت عن استضافة رمضان باعتباره "يتمتع بشعبية جارفة، رغم صغر سنه"، وقالت إنه: "ضرب أروع الأمثلة عندما أصر على تأدية الخدمة العسكرية..." واعتبرت أنّ "استضافته ليست أزمة على الإطلاق، بينما هي توضيح لعدة حقائق وتصويب الأخطاء، وتقديم النصح والإرشاد...".