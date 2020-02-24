قصي خولي يتجاوز أسبوعاً عاصفاً.. بإطلالة هادئة عبر "دبي كروز"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اعتبر الممثل السوري قصي خولي أنّ "الطفل" يجعل علاقة أي شريكين "متينة"، ويدفع للحفاظ على الطرف الآخر، حتى لو لم يكن هناك اتفاق بينهما، وأكد خولي أنّ عدم إشهار زواجه "قرار مزدوج" متفق عليه بينه وبين زوجته، التي لم تكن معروفة إلى أن فجرّت الجدل حول علاقتهما، بفيديو غاضب نشرته عبر حسابها على "انستغرام" مؤخراً.

وجاءت تصريحات خولي الأحد 23/2/2020، في ثاني حلقات برنامج "دبي كروز" من تقديم الفنّانة والإعلامية ميساء مغربي، وكان يمكن لهذه الحلقة أن تبثّ في سياقٍ اعتيادي، لولا موجة الجدل التي سبقتها، منذ لحظة بث الإعلان الترويجي لها عبر تلفزيون دبي، وحسابي ميساء وقصي على "انستغرام".

والجدل كان بسبب تلميح الإعلان الترويجي لحديث قصي خولي عن طفله في الحلقة، الأمر الذي استفز زوجته مديحة الحمداني، ودفعها للخروج في بث مباشر عبر حسابها الرسمي على "انستغرام"، تهدده فيها بفضحه، في حال قال المزيد من "الأكاذيب" عن علاقته بابنه في إطلالته مع ميساء مغربي.

وعرفت الحمداني عن نفسها بأنّها "والدة ابن قصي خولي"، دون الكشف عن وضعهما العائلي الراهن، وما إذا كانا منفصلين؟، أم ما زالا متزوجين؟، وبدت منهارة من مواجهتها لحملة تنمر وإساءة لسمعتها، تفترض أنها "بنت شارع أو Stripper..."، وألقت باللائمة على قصي الذي تركها مع ابنها "عرضة للي يسوا واللي ما يسواش..." على حد قولها.

وأوضحت أنّ ما دفعها لنشر الفيديو هو إحساسها بالظلم، بعد مشاهدتها لقصي في حلقة من برنامج "غداً أجمل"، ادعى فيها، أنه "الأب المثالي"، رغم أنه لم ير ابنه منذ أشهر، على حد قولها، ووجهت كلامها له قائلة: "أكيد بتشوف هذا الفيديو... أنت تعرف أنك مش أب مثالي...تعرف اللي عملته فينا... والقهر والظلم اللي حطيتنا فيه".

وأثار هذا الفيديو الكثير من الجدل حول حقيقة هذه السيدة، ومصداقية ما قالته، وواجه قصي بسببه انتقاداتٍ عاصفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أنّ تطل الفنّانة الشعبية التونسية آمال علام الجمعة عبر إذاعة "موازييك" المحلية، ومن خلال برنامج بثته قناة "الحوار التونسي" في اليوم ذاته، وتؤكد في الإطلالتين كون مديحة الحمداني ابنتها وقصي صهرها.

وكشفت علاّم أن زواج قصي خولي من ابنتها تم بحضور عائلتها "على سنة الله ورسوله"، قبل 3 سنوات، وعدم إشهاره أمر يخص الزوجين، وأعربت عن تعاطفها مع ما تتعرض له ابنتها من حملات إساءة، بعد تداول صورة لها مع زوجها الفنّان المعروف، دون كشف الأخير عن هويتها "وجمهوره يعرف أنه رجل متزوج".

ومما كشفته آمال علّام أنّ حفيدها الذي "لم يره أبوه منذ 9 أشهر"، من مواليد تونس 2018، لكنّها رفضت الكشف عن اسمه، واكتفت بالإشارة إلى أنّ الاسم ليس "العميد جونيور" كما يطلق عليه الأب.

ال Paparazziلآمال علام: الممثل السوري قصي الخولي هو زوج بنتك وهاذي الوثائق ال Paparazziلآمال علام: الممثل السوري قصي الخولي هو زوج بنتك وهاذي الوثائق #فكــرة_ســامي_الفهــري Posted by Elhiwar Ettounsi on Saturday, February 22, 2020

وحينما اتضحت معظم ملامح صورة قصي العائلية التي حرص طويلاً على إخفائها عن الجمهور، اكتفى الفنّان السوري بتصريحٍ مقتضب وحاسم لموقع مجلة "زهرة الخليج"، سبق إطلالته مع ميساء مغربي، قال فيه: "هذه السيدة هي زوجتي وأم ابني ولها كل الاحترام والتقدير... ولن أخوض في وسائل الإعلام بقضايا شخصية وخاصة".