دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نعى فنّانون مصريون وعرب الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، متوجهين بالعزاء لعائلته، وللشعب المصري، بينما كان لبعض الفنّانين الآخرين مثل عمرو واكد، عباس أبو الحسن وخالد أبوالنجا رأي آخر في هذا الحدث.

وكانّ محمد هنيدي، وشيريهان، وشيرين رضا، من أوائل الفنّانين المصريين الذين نعوا مبارك، عبر حساباتهم الرسمية على موقع "تويتر":

كما نعت الفنانة إلهام شاهين، في تدوينة على انسنغرام، مبارك قائلة إنه كان "شخصية وطنية عظيمة.. حارب من أجل مصر هو وزملاؤه.. وأعادوا لنا أرضنا وعزتنا وكرامتنا."

وتابعت "الحمد لله إنه عاش حتى ثبتت براءته هو وولاده فى كل ما نسب إليهم.. نعتذر لك سيادة الرئيس عن كل ما تعرضت له من ظلم و عدم وفاء من البعض.. ولكن الأغلبية بالتأكيد يحبوك ويحترموك ويقدروا وطنيتك وإنجازاتك..."

كذلك نعت الفنانة غاذة عبدالرازق رجاء الجداوي الرئيس المصري الأسبق في تدوينتين على انستغرام.

المغنية اللبنانية اليسا توجهت بالعزاء للشعب المصر ومحبي الرئيس مبارك، قائلة إن مصر تطوي برحيله صفحة كبيرة من تاريخها الحديث.

كذلك تقدمت الفنّانة اللبنانية كارول سماحة والتي تحمل الجنسية المصرية أيضاً، بـ "أحر التعازي للشعب المصري، وأسرة الرئيس السابق محمد حسني مبارك بطل الحرب والسلام، على حد تعبيرها.

ونعت الفنّانة لطيفة التونسية الرئيس المصري الأسبق مبارك، وعزّت أسرته عبر الحساب الرسمي لنجله علاء، على موقع "تويتر":

وكانت المطربة السورية أصالة، والملحن والموزع الموسيقي حسين الشافعي، بين المعزيّن لعلاء مبارك، وأسرته، بوفاة والده على موقع "تويتر":

وأعرب الممثل المصري صلاح عبد الله عن تأييده لإعلان الحداد في كل أرجاء البلاد، وإقامة جنازةٍ عسكرية للرئيس المصري الأسبق، قائلاً: "نعم لأن تكريمَ رحيلِه يا مصر تكريمٌ ليوم من أعظم أيام تاريخِك، إنه الضربة التي كانت مفتاح العبور العظيم يا بلدي..."

كما نعى فنّانون مصريون آخرون مبارك كـ نيللي كريم، مصطفى شعبان، مي كسّاب ومحمد نجل الفنّان الراحل محمود عبد العزيز:

بينما كان لفنّانين مصريين آخرين عارضوا نظام مبارك، ومنهم مَن يعلن معارضته للنظام المصري الحالي، رأي آخر في هذا الحدث، حيث علقّ عمرو واكد عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قائلاً:

"مبارك مات وساب وراه فرق متدربة بنفس أخلاقه وأسوأ، منهم اللي شايفه كقدوة ومنهم اللي شايف ان مشكلة مبارك انه كان طيب وقلبه كبير، ومنهم اللي شايف اننا غلطنا في حقه... طول ما الناس دي بتفكر كده يبقى مبارك ما ماتش لسه."

واستنكر الممثل والكاتب عبّاس أبو الحسن "موجة الترحم لموت الطاغية"، ووصفها بالـ "مثيرة للغثيان" على حد قوله:

في حين شارك الفنّان خالد أبوالنجا تغريدة باللغة الإنكليزية، من حساب "KilledinEgypt" على موقع "تويتر"، جاء فيها:

"اليوم نتذكر ضحايا مبارك، ونصلي من أجل أن يرقدوا بسلام، لأن المحاكمة الحقيقية لقاتلهم قد بدأت للتو، ونثق في عدل الله..."