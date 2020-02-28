دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، مساء الخميس، صورا لقط في معسكر بسماية في العراق، خلال تدريب قوات عراقية من قبل قوات التحالف الدولي.

جاء ذلك على صفحة القيادة المركزية العربية على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بتعليق قالت فيه: "بينما يأخذ هذا القط قسطا من الراحة في معسكر بسماية، تستمر قوات التحالف الدولي بتدريب القوات العراقية من أجل الاستمرار بعمليات هزيمة داعش ودعم عراق موحد ذو سيادة".

ويذكر أن معسكر بسماية للتدريب التعبوي يضطلع بمهمات عديدة، وفقا لوزارة الدفاع العراقية منها "تدريب المراتب المستجدين على مختلف الأسلحة والمهارات والفنون القتالية، وأيضاً تدريب الوحدات المحررة على فنون القتال في المناطق المبنية والرمي بمختلف الأسلحة.."

تكمن مهمة معسكر بسماية بـ"تهيئة ميادين الرمي بجميع الأسلحة ولكافة الصنوف القتالية والساندة ويتم التأكيد في التدريب على رمي الأهداف الثابتة والمتحركة بدقة ويشمل تدريب المعسكر تدريبات مختلفة في التدريب الصحي والهندسي والكيمياوي والاتصالات، ويرفد المعسكر الوحدات العسكرية القتالية والتدريبية بالمقاتلين المتسلحين بالعلم والمعلومات العسكرية المختلفة ليصبحوا مؤهلين لمجابهة اعقد الظروف في ميدان وارض المعركة"، وفقا للدفاع العراقية.