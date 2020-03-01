"السلام بالأرجل"..."ثوم وبصل عَالريق": مقترحات طريفة لتجنب "كورونا"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العرب تعليقاتٍ ومقترحات عديدة للوقاية من فيروس "كورونا"، وسط حالة الهلع التي تسبب فيها تنامي خطر هذا الفيروس عالمياً. بعض هذه المقترحات اتسم بالطرافة، كحملة "سلم برجليك" التي دعا إليها راغب علامة، والتعقيم على طريقة مايا دياب، ووصفة باسم ياخور لتجنب السلام بالقُبل.

فبدلاً من السلام بالأيدي، اقترح الفنّان اللبناني راغب علامة طريقة طريفة لتبادل التحية بالأرجل، في فيديو نشره عبر حسابة الرسمي على موقع "انستغرام"، عنونه بـ "أيام الكورونا":

كما نشرت الفنّانة اللبنانية مايا دياب، فيديو عبر حسابها الرسمي على "انستغرام"، لإجراءاتها "الاحترازية" بحق مساعديها، للوقاية من الفيروس، علقّت عليه ضاحكةً: "يوميات كورونا! أكيد كارل وميشال، ما رح يصرلن شي من هلق ل ٥٠ سنة..."

بينما تساءل نجم الكوميديا السورية أيمن رضا، في صورةٍ نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "معقول اخر عمري موت بالفايروس. أي شو لابتوب أنا."

معقول اخر عمري موت بالفايروس. اي شو لابتوب انا. Posted by Ayman reda on Thursday, February 27, 2020

وهناك من قدّم مقترحاتٍ تقنية لعلاج الفيروس عبر موقع "توتير"، تتقاطع على نحو طريف مع هواجس أيمن رضا:

أما الفنّان السوري باسم ياخور فقدم وصفته الخاصة للوقاية من "كورونا"، في رسالة توجه بها إلى جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع "انستغرام"، وتتلخص بتناول 3 فصوص من الثوم، و"فحل بصل على الريق"، قائلاً: "على كفالتي إذا بقا حدا يقرب عليكم أو يبوسكم أو يقلكم مرحبا..."

وكان "سلطان الطرب" جورج وسوف قد سبق ياخور بالتحذير من التقبيل، في رسالةٍ علقها على باب مجلس عزاء والدته الذي أقيم بلبنان مؤخراً، نشر الإعلامي اللبناني نيشان صورتها عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، علقّ عليها بالقول:

"هذا ما كتبه في استقبال المُعَزّين... رحم الله أمّ أبو وديع"

كما أعاد نيشان نشر فيديو من حساب "السناب شات" للفنّان عبد الله بوشهري، صوّر فيه الأخير مكان الحجر الصحي الـ "5 نجوم" الذي يقيم فيه مؤقتاً بالكويت، عقب قدومه من إيران:

ونفى بوشهري إصابته بـ "كورونا"، في فيديو سابق نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "انستغرام"، قائلاً:

"إلى البعض ‫بدال لا تنشغلون بإشاعات تسبب هلع في البلد وتتشمتون بالمرض يا ليت تدعون للمصابين بالڤيروس الله يشافيهم ويعافينا جميعاً .. أما اللي يسأل عني من باب محبة أقوله مشكور وما قصرت انا حالياً في الفندق من وصلت ووزارة الصحة مشكورة ما قصرت مع الكل الله يعطيهم ألف عافية ويقويهم وياريت نوقف اشاعات ويصير فيه تقدير للوضع اللي كلنا فيه..."

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.