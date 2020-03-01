فيديو الملك سلمان يرفض تقبيل امرأة ليده يثير تفاعلا بتويتر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر سحب العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ليده عندما حاولت امرأة تقبيلها خلال فعاليات كأس السعودية 2020.

ونشرت القناة السعودية الرسمية الأول مقطع الفيديو على صفحتها الرسمية، بتويتر (شاهد الدقيقة 1:23) وفي الوقت الذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من هوية المرأة بصورة مستقلة، إلا أن نشطاء ذهبوا للقول بأنها الفارسة سارة بنت فهد الصباح، ملقين الضوء على عفوية تواضع العاهل السعودي في هذه اللقطة.

ويشار إلى أن كأس السعودية يعد أغلى وأكبر حدث في تاريخ السباقات العالمية للخيول، بجائزة قيمتها 10 ملايين دولار للفائز بالمركز الأول، وأقيم على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

ويذكر أن الجواد الأمريكي "ماكسيمم سيكيوريتي"، فاز بالسباق حيث سلّم العاهل السعودي، الكأس لملاك الجواد، غاري وميري وست وكولمار، إلى جانب تسليم جوائز لمدرب الجواد جاسن سيرفس، والخيال لويس سايز جائزيتهما.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي: