فيديو لحوت "أوركا القاتل" لأول مرة قرب شواطئ إسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— اعادت صفحة إسرائيل بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، الأحد، نشر مقطع فيديو لحوت "أوركا" القاتل قرب شواطئ إسرائيل في حادثة نادية.

وقالت إسرائيل بالعربية في تعليق على الفيديو الذي نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "ظهور حوت قاتل في إسرائيل لأول مرة... فيديو.. في ظاهرة نادرة في إسرائيل، تم رصد حوت قاتل "أوركا" قبالة السواحل الإسرائيلية.. تم رصد الحوت قبالة سواحل لبنان مؤخرا".

مقطع الفيديو أعادت إسرائيل بالعربية نشره عن حساب الإعلامي بهيئة البث الإسرائيلية، شمعون آران، الذي علق من جهته على مقطع الفيديو قائلا إنها "المرة الأولى على شواطئ إسرائيل"، قائلا إن مصور الفيديو هو مانور غوري من سلطة الحدائق والطبيعة.

ويقدر عدد حيتان الأوركا التي تعرف باسم الحيتان القاتلة يبلغ 50 ألفا حول العالم، ورغم تسميتها بالحيتان القاتلة إلا أنها في الوقاع نوع من أنواع الدلافين وفقا للإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي.