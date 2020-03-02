عادل إمام ينفي شائعات وفاته: لا أعاني من أي أزمة صحية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفى الفنان المصري عادل إمام، مساء الأحد، الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاته، مؤكدًا تمتعه بصحة جيدة، في مداخلة مع الإعلامي المصري عمرو أديب.

وقال عادل إمام في مداخلته التليفزيونية، مع الإعلامي عمرو أديب، ساخرًا من شائعات وفاته "عاوزني أموت ليه؟"، مضيفًا "أنا في البيت وتحت اللحاف وأقرأ الجرائد، وأحل الكلمات المتقاطعة، دي عادة بقى".

وأعلن الممثل المصري، الانتهاء من تصوير مسلسله الجديد والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل والذي يحمل اسم "فلانتينو".

ووجه عادل إمام حديثه للشعب المصري قائلا: "يا رب يبعد عنكم الأمراض وكل مكروه، يا رب يخلي قلوبكم سمحة وجميلة".

ونقلت صحف محلية مصرية عن الفنان المصري عادل إمام، تأكيده أنه يتمتع بصحة جيدة، وأنه لم يكن يعاني سوى من "نزلة برد" منعته من حضور تكريمه في المهرجان الكاثوليكي للسينما في القاهرة.