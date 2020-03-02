دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشرت الفنّانة المصرية دينا الشربيني بوستر فيلمها الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، عبر حسابها الرسمي على "انستغرام"، وعلقت على الصورة بالقول "ضيوف الشرف... مفاجأة حلوة جداً"، ما أثار التكهنات حول هويتهم.

وتدور أحداث الفيلم المقرر عرضه في صيف 2020، في إطارٍ كوميدي، حول: "تجربة الزواج، وهل إذا عاد الزمان بالأزواج إلى الوراء، سيتزوجون مرة أخرى من زوجاتهم أم لا؟ وكيف أثر الزواج سلبًا؟..."

ويضم فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" على قائمة أبطاله كلاً من: كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، دينا الشربيني، غادة عادل، بيومي فؤاد إلى جانب ممثلين كثر آخرين، أنهوا تصوير الفيلم مؤخراً تحت إدارة المخرج أحمد الجندي.

ويقتبس عنوانه من فيلم "البعض يذهب للمأذون مرتين" الذي قدمّه المخرج المصري محمد عبد العزيز سنة 1978، وضمّ على قائمة أبطاله: عادل إمام، نور الشريف، ميرفت أمين، سمير غانم، لبلبة وجورج سيدهم.

ويأتي إعلان دينا الشربيني عن بوستر فيلمها الجديد، بالتزامن مع انتهائها من تصوير "فيلم رعب" بعنوان "القصر الملعون" أو "يوم 13"، من تأليف وإخراج وائل عبد الله، ويشاركها بطولته: أحمد داوود، شريف منير، محمد ثروت ونسرين أمين كما يشارك فيه فنّانون كثر آخرون بينهم الفنّانة السورية جومانا مراد.

كما بدأت دينا مؤخراً تصوير دورها بطلةً لمسلسل "لعبة النسيان"، الذي سيكون على قائمة العروض الرمضانية في موسم 2020، من سيناريو وحوار تامر حبيب، وإخراج هاني خليفة.

والمسلسل الجديد مقتبس عن دراما إيطالية، وتدور أحداثه حول امرأة تنقلب حياتها رأساً على عقب، بعد فقدانها لذاكرتها، وتعيش الصراع بين "حياتها الجديدة، ومحاولة تذكر الماضي."