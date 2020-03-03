دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تخطتّ أغنية مهرجان "عود البطل"، لحسن شاكوش وعمر كمال حاجز 1.5 مليون مشاهدة، خلال ساعات قليلة من تحميلها عبر موقع "يوتيوب"، وذلك بعد تأكيد نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر بأن قرار منع "مطربي المهرجانات " من الغناء في مصر "لا رجعة فيه".

واحتفل المغنيّان المصريان بتصدّر أغنيتهما الجديدة قائمة المواضيع الرائجة في أكثر من بلدٍ عربي على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الثلاثاء، بحسب ما نشره شاكوش وكمال عبر حسابيهما الرسميين في موقع "فيسبوك":

اكتساح ف الوطن العربى 💪🏻 ١- الحمدلله تريند رقم ١ في مصر ٢- تريند رقم ١ في الاردن ٣- تريند رقم ٢ في الامارات ٤- تريند... Posted by ‎Omar Kamal - عمر كمال‎ on Tuesday, March 3, 2020

ويأتي هذا الاحتفاء برواج أغنية "مهرجان عود البطل"، بعد تأكيد نقيب المهن الموسيقية في مصر هاني شاكر، بصورةٍ حاسمة على قراره السابق بعدم إعطاء "مطربي المهرجانات" تصاريح للغناء داخل البلاد، وذلك في مقابلة أجراها معه برنامج "تريندينغ" مؤخراً.

هاني شاكر يرد بقوة ويُنهي الجدل على أغاني المهرجانات هاني شاكر يرد بقوة ويُنهي الجدل على أغاني المهرجانات #MBC4 #MBCTrending Posted by MBCTrending on Monday, March 2, 2020

وردّ شاكر على الاتهامات التي طالته بقطع رزقهم قائلاً: "ما قطعناش عيش حد، همّا شغالين وعندهم ما يكفيهم... وبيشتغلوا برا مصر... وزي الفل...."، وبرر المطرب المصري قراره بالخوف على الأجيال المصرية القادمة، وتوجه إلى المدافعين عن "مطربي المهرجانات" من الفنّانين المصريين بالقول: "اللي عايز موجة يركب... أنا براعي ربنّا..."

وكثف مطربو المهرجانات مؤخراً جهودهم لثني النقيب عن قراره، وتنوعت أساليبهم بين الاعتذار، ومحاولات استعطاف الشارع المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال دفاع بعض الفنّانين المصريين عنهم، ومنهم مَن لجأ لطرق اتسمت بالطرافة، كإطلاق أغنية "مهرجان طلبت الوصال" باللغة العربية الفصحى، "تجنباً للألفاظ المبتذلة" التي تسببت بالمنع على حد قولهم.

كما انتشرت مؤخراً أغنية "مهرجان جرحي أنا" التي قامت من خلالها الفنّانة المصرية ملك بدوي، بإعادة تركيب كلمات أغاني شهيرة لهاني شاكر، وتأديتها بنمط موسيقي جديد، "ليس بقصد الإساءة لأحد"، بل تعبيراً عن "الاختلاف" بحسب قولها.

وإليكم بعض ردود الأفعال الطريفة التي نشرها مصريون على موقع "تويتر"، حول إطلاق أغنية "مهرجان عود البطل":

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.